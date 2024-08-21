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الطيران الإسرائيلي يشن غارات على مناطق مختلفة في لبنان

منذ 17 ثانية
الطيران الإسرائيلي يشن غارات على مناطق مختلفة في لبنان

وطنا اليوم_شن الطيران الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة عدة غارات على بلدات في بنت جبيل والبقاع في لبنان، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى.

وأفادت مراسلة RT بأن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مرتين متتاليتين خلال الـ24 ساعة الأخيرة سهل بوداي وسرعين واطراف بلدة النبي شيت في البقاع شرقي لبنان.

 

ووثق مقطع فيديو اللحظات الأولى للغارات الإسرائيلية على مناطق في البقاع شرقي لبنان، حيث يظهر دوي انفجارات ضخمة تبعتها حرائق.

 

وأفادت مراسلة RT بأن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مرتين متتاليتين خلال الـ24 ساعة الأخيرة سهل بوداي وسرعين واطراف بلدة النبي شيت في البقاع شرقي لبنان.

ووثق مقطع فيديو اللحظات الأولى للغارات الإسرائيلية على مناطق في البقاع شرقي لبنان، حيث يظهر دوي انفجارات ضخمة تبعتها حرائق.


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