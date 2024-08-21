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المقاومة الإسلامية في العراق” تعلن استهداف هدف حيوي في إيلات

منذ 10 ثواني
المقاومة الإسلامية في العراق” تعلن استهداف هدف حيوي في إيلات

وطنا اليوم_أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” مساء الثلاثاء عن استهدافها “هدفا حيويا” في مدينة إيلات بإسرائيل، ردا على “المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين”.

وجاء في بيان لها على “تلغرام”: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء اليوم الثلاثاء 20-8-2024، هدفا حيويا في أم الرشراش “ايلات” المحتلة”.

 

وأضافت أن الاستهداف تم “بواسطة الطيران المسير، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

 

يذكر أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة ارتفعت إلى 40173 قتيل و 92857 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.


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