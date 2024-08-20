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لتغطية النقص في الشاحنات فتح عداد رحلات شحن البضائع من العقبة

منذ ساعة واحدة
لتغطية النقص في الشاحنات فتح عداد رحلات شحن البضائع من العقبة

وطنا اليوم_اعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء الشبيلات انه تم عقد اجتماع امس مع نقابة أصحاب الشاحنات لبحث حركة نقل البضائع من ميناء العقبه؛ واضاف الشبيلات أنه وبعد الإطلاع على خطة البواخر الواردة الى ميناء العقبة لوزارة الصناعة والتجارة وتجار الحبوب وتجار القطاع الخاص تبين بوجود كمية ٥٠٠ الف طن تحتاج الى 12 ألف رحلة.

 

واوضح الشبيلات أنه وبعد الرجوع الى الاحصائيات الموجودة على المنظومة الالكترونية تبين أن عدد المركبات لا يكفي لنقل هذه الكميات؛ الأمر الذي سيؤدي الى تعطل حركة نقل البضائع في الميناء الرئيسي، وبناءاً على ذلك قررت هيئة تنظيم النقل البري إضافة رحلتين لمركبات نمط البضائع العامة لغاية 25/8/2024 لضمان انسيابية العمل وتحقيق المصلحة العامة.


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