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اقامة دورة المراجعة المكثفة الشاملة في الجراحة العامة The ACS General Surgery Review Course في المستشفى التخصصي

منذ 17 ثانية
اقامة دورة المراجعة المكثفة الشاملة في الجراحة العامة The ACS General Surgery Review Course في المستشفى التخصصي

وطنا اليوم_عقدت جمعية حاملي الزمالة الامريكية فرع الأردن دورة المراجعة المكثفة الشاملة في الجراحة العامة The ACS General Surgery Review Course في المستشفى التخصصي بمشاركة ما يزيد عن 35 طالب وطالبة من طلاب الطب ومقيمي الجراحة. 

 

حيث شارك في الدورة 26 جراح من نخبة الجراحيين الأردنيين ومن كافة القطاعات الصحية، قدموا خلالها محاضرات تفاعلية شملت 32 موضوع من التخصصات الجراحية المختلفة وعلى مدار يومين متتالين.

 

تعكس استضافة هذه الدورة في المستشفى التخصصي اهمية التعليم المستمر وتبادل الخبرات من خلال التشاركية بين كافة القطاعات.

 

ومن الجدير بالذكر ان المستشفى التخصصي مستشفى تعليمي منذ عام 2006 ومعتمد من قبل المجلس الطبي الأردني والمجلس العربي للاختصاصات الصحية في 12 اختصاص ومنها اختصاص الجراحة العامة. ويضم المستشفى في رحابه المركز التخصصي للتدريب المعتمد من قبل جمعية القلب الأمريكية AHA وكلية الجراحين الأمريكية والذي يوفر جميع برامج دعم الحياة الأساسية والمتقدمة…


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