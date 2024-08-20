حزب تقدُّم يؤكد على أهمية التحشيد والتشبيك لتعزيز دوره في الانتخابات 

وطنا اليوم_عمان- نظم أمين عام حزب تقدُّم، الدكتور خالد البكار، لقاءً عامًا مع القائمة العامة لحزب تقدُّم ومرشحي القوائم المحلية وأعضاء الهيئات العاملة في الحزب، بما في ذلك الهيئة العليا، والمجلس المركزي، والمكتب السياسي، والأمانة العامة، وعدد من أعضاء المكتب السياسي

وحضر اللقاء كل من الدكتور فوزي الحموري، رئيس المجلس المركزي، وسامي الداود، نائب رئيس الهيئة العليا، وصلاح المعايطة من المكتب السياسي.

شهد اللقاء حوارًا موسعًا بين المتحدثين من المرشحين وكوادر الفروع، تناولوا فيه آليات العمل لمرحلة ما قبل يوم التصويت، والتنسيق الحزبي الموحد بين كوادر وإدارات الحزب في مختلف محافظات المملكة.

كما تم التطرق إلى جميع الجوانب المتعلقة بتوفير الاحتياجات اللوجستية، ووضع خطة عمل شاملة ليوم الاقتراع لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وكفاءة.

من جهته، أكد الدكتور فوزي الحموري على ضرورة استثمار القيادات المؤثرة في الحزب، مشددًا على أهمية التحشيد للتصويت في المحافظات لضمان تحقيق الأهداف الانتخابية.

في السياق ذاته، أشار الداود إلى أهمية التصويت للقائمة العامة للحزب، مؤكدًا على أهمية التشبيك بين قواعد الحزب لضمان تمثيل واسع على مستوى المملكة، وتعزيز التعاون بين الأعضاء لتحقيق الرؤية المشتركة.

بدورهم، أكد الحضور، على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود والعمل الجاد من كافة الهيئات والأعضاء لضمان نجاح الحزب في الانتخابات القادمة.

وفي ختام اللقاء، شدد الدكتور البكار على ضرورة استمرار التواصل الفعّال بين أعضاء الحزب والمرشحين، مؤكدًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاون الجميع وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف الحزب في الانتخابات، وضمان تمثيل حقيقي يعكس طموحات الشعب الأردني.