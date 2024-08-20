السيطرة على تغير طفيف بنوعية المياه بالبيادر

وطنا اليوم:قالت شركة مياه الأردن “مياهنا” الثلاثاء، إنها سيطرت على تغير طفيف في نوعية مياه الشرب في منطقة الدمينة / البيادر في العاصمة عمان.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي، أن اتصالاً هاتفياً من أحد المواطنين أفاد بتغير نوعية المياه في منزله، وعلى الفور توجهت فرق الشركة الفنية، ونفذت مسحا شاملاً لمنطقة الشكوى، وتم فصل 9 وصلات وعزل جزء من المنطقة احترازياً، مؤكدة تزويد المواطنين في منطقة الشكوى بالمياه بواسطة صهاريج الشركة.

وأكدت الشركة، أن الفرق الفنية بدأت باتخاذ الإجراءات التصويبية اللازمة، وأنها ستقوم بإعادة المياه إلى المنطقة بعد التأكد من مطابقتها للمواصفة الفنية، بالتنسيق الكامل مع المختبرات المركزية في سلطة المياه ووزارة الصحة ومختبرات الشركة