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أردنيون يحلون مسألة رياضيات عالقة منذ عام 1949

منذ 21 ثانية
أردنيون يحلون مسألة رياضيات عالقة منذ عام 1949

وطنا اليوم:تمكن فريق بحثي اردني مكون من عدة اساتذة جامعات محلية وعربية من حل إحدى المسائل المفتوحة في الرياضيات و التي بقيت دون حل منذ سنة ١٩٤٩ و المعروفة لدى علماء الرياضيات بعنوان
“The Invariant Subspace Problem for Separable Hilbert Spaces”

وتاليا اسمائهم :

١- الدكتور مأمون أبو حماد /قسم الرياضيات / جامعة الزيتونة الأردنية.

٢- البروفيسور رشدي خليل/ قسم الرياضيات/ الجامعة الأردنية.

٣- الدكتور وسيم الشنطي/ قسم الرياضيات / جامعة الزيتونة الأردنية.

٤- الدكتور عبدالرحمن يوسف / قسم الرياضيات / الجامعة الأمريكية في الشارقة.


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