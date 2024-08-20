تعليمات جديدة لاستيراد مركبات الزيرو تصدم السوق الأردني

وطنا اليوم:احتج العشرات من مستثمري المناطق الحرة في الزرقاء، الثلاثاء، تعبيرًا عن رفضهم للقرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة باستيراد المركبات.

وعبر المحتجون عن استيائهم من القرار الحكومي الذي يمنع استيراد المركبات الجديدة (الزيرو) إلا بموافقات خاصة يعتبرها المستثمرون شبه مستحيلة.

وأكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أن هذه القرارات الجديدة ستؤثر سلبًا على أعمالهم، معربين عن قلقهم من التأثير السلبي المتوقع على الاقتصاد المحلي وسوق السيارات في المملكة.

وطالب المحتجون بضرورة مراجعة تلك القرارات والعمل على وقف التعليمات التي تمنع استيراد السيارات المستعملة وفق الشروط الجديدة التي تحظر استيراد المركبات للسنة السابقة أو اللاحقة وسنة الصنع.

كما وجه المستثمرون نداءً إلى وزير الصناعة والتجارة للتدخل العاجل والاستماع إلى مطالبهم، معبرين عن استهجانهم من قرار الوزارة بحصر استيراد السيارات بجهة واحدة فقط.

واعتبر المحتجون أن هذا القرار يخدم مصالح جهة معينة على حساب باقي التجار، مما قد يؤدي إلى تدهور حالة السوق بشكل عام ويؤثر على الحركة التجارية في المنطقة الحرة بالزرقاء.

وفي ختام الوقفة، أكد المحتجون على مواصلة حراكهم السلمي لحين استجابة الحكومة لمطالبهم، مشددين على أهمية الحفاظ على استقرار الأسواق وتمكين المستثمرين من ممارسة أعمالهم دون عوائق قد تؤدي إلى خسائر فادحة.

ودعا المحتجون الجهات المعنية إلى مراجعة القرارات بعناية والتشاور مع الأطراف ذات العلاقة لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المستثمرين.