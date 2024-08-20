مهرجان جماهيري حاشد لقائمة حزب إرادة في الأغوار الشمالية

وطنا اليوم:اقامت الهيئة العامة لحزب إرادة في الشونه الشمالية ، وقائمة العهد في دائرة اربد الثانية مهرجان حاشد للقائمة الحزبية لحزب إرادة رقم 21 .

ورحب المرشح علي الدلكي من قائمة العهد بالحضور اصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء قائمة العهد وحزب إرادة ممثلة بأمينها العام نضال البطاينة.

واشاد الدلكي بالجهود التي بذلها حزب إرادة تحقيقا للرؤى الملكية مع اقتراب استحقاق دستوري يميزه دخول القوائم الحزبية، حيث تم تشكيل قائمة العهد ممثلة لأبناء هذه الدائرة، وحملت على عاتقها أن تعمل باجتهاد مع حزب إرادة لدعم قضايا المواطنين والسير معا بخطى ثابتة لمتابعتها بتفاني وامانة .

وخاطب الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة الحضور بأننا ومن حرصنا على مصلحة الوطن وتقديم المصلحة العامة على المكاسب الشخصية والخاصة، ارتأيت مع ثلة من ابناء الوطن المشهود لهم بالكفاءة والتزاهة ان نكون في ذيل القائمة الحزبية لحزب إرادة رقم 21، وان حزبنا انفرد وتميز عن الاحزاب الاخرى

بأن صدّر إمرأة على القائمة الحزبيّة .

وتابع البطاينة “يا أهل الغور إن طلبنا الفزعة فلأننا نستحقها لأننا لم نزر مكانا مثلما زرنا الغور ،هذه البقعة الطاهرة؛ وان طلبنا القناعة فنحن نستحقها كذلك فحزب إرادة ولد من رحم القرى والبوادي والمخيمات والطبقات الكادحة ونهجه السياسي وفكره يناسبكم كونه ينادي بالعدالة الإجتماعية وتوزيع مكتسبات التنمية على الأردن والأردنيين بعدالة.

واضاف البطاينة أن كل نائب في حزب إرادة سوف يمثلكم فإن كنتم تفكرون بنائب أو اثنين فلكم منا أن يمثلكم كل نواب إرادة . وشرح البطاينة الية التصويت من خلال دفتر أخضر وورقة حمراء؛ الأخضر تصوتون من خلاله للقائمة المحلية وتختارون مرشحيكم، والحمراء سوف يظهر فقط اسم قائمة الحزب وتختاروا حزب إرادة رقم 21 ولن تظهر أسمائنا كمرشحين على القائمة الحزبية .

من جانبة اشار المرشح على القائمة الحزبية د. خميس عطية الى ان هذا الحضور المميز له دورا بازا في رفع نسبة التصويت يوم الاقتراع ؛ وان حزب إرادة سيكون على قدر المسوؤلية ، كما أننا سوف ننحاز لمطالبكم وقضاياكم ولن نساوم على حقوقكم، كما ان أولويتنا ستكون دعم الشباب بفرص العمل وتشجيع الاستثمار ودعم الزراعة والمزارعين بالاضافة الى وضع صندوق مخاطر زراعية يستفيد منه كل مزارع .

واكد رئيس فرع اربد م. صهيب بني يونس ان لواء الشونة والأغوار منطقة زراعية والدائرة الثانية بشكل عام، ولا بد أن يتم استغلال ذلك ليعود بالفائدة على المزارعين.

واضاف إننا في حزب إرادة ندعم جميع مرشحي القائمة وكل من يدخل مجلس النواب لدعمكم من خلال برنامج لتطوير المنطقة في مجالات الزراعة والسياحة والاستثمار . وان الحزب سيدعم النائب بفريق من أصحاب الخبرة والكفاءة لينفذ برنامج الحزب في شتى المجالات .

وقال م يزن الشطناوي المرشح على قائمة العهد انه

انطلاقا من إيماني كشاب برؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بتمكين الشباب من خلال مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مع الحفاظ على الثواب أدرك بأن التغيير واجب وحان الوقت لذلك .

وعبرت عضو الحزب فاطمة أبو عبطة عن فخرها بأن تكون بهذا الحزب لكي نلبي أمنيات شعبنا من خلاله. كما اشادت بخطوة ترشح الأمين العام نضال البطاينة وثلة من أعضاء الحزب في ذيل القائمة، وهذا له دلالات بأنهم التقطوا رسائل جلالة الملك بتمكين الشباب والمرأة.

واضاف د. اياد جبرين مرشح المعقد المسيحي عن قائمة العهد

“أنني اشعر بالفخر والاعتزاز بأنني مرشح عن المقعد المسيحي لقائمة العهد وأدرك أهمية المسؤولية للعمل النيابي فهو ليس مجرد منصب بل مسؤولية وبرنامج انتخابي يعكس الالتزام وتمكين الشباب والمرأة ودعم المزارعين الذين هم عصب الاقتصاد الوطني.

كما تحدث المرشح عليان شداد عن قائمة العهد وقال اننا في حزب إرادة نسير على خطى بني هاشم ، ونسعى لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة وتحقيق رفاهية المجتمع من خلال معالجة قضايا الوطن اجتماعيا واقتصادي. كما اننا نؤمن أن المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية ضرورة ملحة لتنفيذ تطلعات الشعب اذ ان كل صوت يعبر عن موقف ورؤية.

وقد عبر د. فارس الصمادي المرشح رقم 5 على القائمة الحزبية لحزب إرادة عن سروره وامتنانه لحزب إرادة لوجوده على القائمة لتمثيل فئة الشباب، ودعا الحضور وأبناء الشونه الشمالية لدعم حزب إرادة الذي ولد من رحم الشعب ومكن بشكل حقيقي المرأة والشباب.

واضاف الصمادي “أنا ابن عجلون موجود بين أهلي بالأغوار الشمالية حراث ابن حراث وحزبنا هو حزب الحراثين والطبقة الكادحة، وان حزب ارادة مكن الشباب بشكل لافت وتصدرت قائمته المرأة”