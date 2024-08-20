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مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرة العيطان

منذ 12 ثانية
مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرة العيطان

وطنا اليوم_عمان 20 آب 2024-مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى قبيلة بني حسن/ عشيرة العيطان، بوفاة الحاجة آمنة أحمد القيّام، جدة المحامي الشيخ خالد نواف العيطان. 

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة في محافظة المفرق، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويها، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته.

 

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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