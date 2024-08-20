التعليم العالي : لا تمديد لتقديم طلبات الالتحاق للبكالوريوس والدبلوم

وطنا اليوم:أكد المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/ مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، أنه لن يكون هناك أي تمديد لموعد تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2024-2025.

وينتهي الموعد المحدد لتقديم طلبات الالتحاق في مرحلة البكالوريوس في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً يوم غد الأربعاء الموافق 21-8-2024، في حين سينتهي الموعد المحدد لتقديم طلبات الالتحاق لمرحلة الدبلوم المتوسط في تمام الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم بعد غد الخميس الموافق 22-8-2024.

وأهاب الخطيب بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات التحاق حتى تاريخه أو قاموا بتقديم طلبات ولم يقوموا بتسديد رسم طلب الالتحاق الإسراع في تقديم الطلب وتسديد رسمه، وذلك قبل نهاية المدة المحددة لعملية التقديم.

من جهة أخرى، أكد الخطيب على جميع الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية من داخل أو من خارج الأردن (بريطانية، أمريكية، بكالوريا،… إلخ)، ضرورة تقديم طلباتهم خلال الفترة المحددة لتقديم طلبات القبول الموحد سواءً حصلوا على شهادة المعادلة أم لا، وفي حال عدم حصولهم عليها يتم إدخال المعدل المتوقع، ثم عليهم لاحقاً تحميل صورة عن شهادة المعادلة بعد صدورها من وزارة التربية والتعليم الأردنية حتى يتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها مع التأكيد أنه لن يكون هناك أي تقديم طلبات قبول موحد بعد هذا التاريخ، كما يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول إلى البرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.