محافظ البنك المركزي: الأردن يسير في أجندة الإصلاحات الاقتصادية دون انقطاع

وطنا اليوم:أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، أن الأردن يسير في أجندة الإصلاحات الاقتصادية دون انقطاع، لا سيما على صعيد تمكين الاقتصاد الوطني من النمو بوتيرة أعلى، وتسهيل الوصول للتمويل، ومرونة سوق العمل، وجذب الاستثمار الأجنبي، إلى جانب مواصلة الضبط المالي، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.

جاء ذلك خلال رعايته في جامعة اليرموك أمس الاثنين حفل تكريم أوائل الفوج 45 من خريجي الجامعة الذي نظمه نادي خريجي اليرموك بإربد، بحضور رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد.

ودعا الشركس، الشباب إلى أن يكونوا على قدر كبير من الوعي والاستعداد مواجهة تحديات يواجهها العالم في خضم الأوضاع الاقتصادية الدولية غير المواتية، بحكمة وذكاء، مشيرا إلى أن مستقبل الاقتصاد العالمي يسير نحو تعزيز الرقمنة، والتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر.

بدوره، قال رئيس نادي الخريجين الدكتور عصام العزام، إن الاحتفال بتكريم أوائل خريجي جامعة اليرموك، حدث سنوي مهم يحرص النادي على تنظيمه، تقديرا لجهود هؤلاء الطلبة الذين تعبوا واجتهدوا حتى حصدوا هذه النتائج المميزة، داعيا إلى التشاركية بين القطاعين العام والخاص لإيلاء المتفوقين من أبناء الوطن جل الاهتمام والرعاية.

من جهتها، أكدت أمل زيادنة في كلمة باسم الخريجين، أن مسيرة التميز والنجاح لم تكن ممكنة لولا دور الجامعة في توفير بيئة أكاديمية مثالية لتنمية مهارات طلبتها وصقل شخصياتهم، إلى جانب دعم الأساتذة ورفدونا بالقيم التي سنحملها معنا في حياتنا المهنية والاجتماعية. كذلك، لا يمكن أن ننسى.

وفي نهاية الحفل، كرم شركس بحضور نائب رئيس جامعة اليرموك الدكتور موسى ربابعة،أوائل الفوج 45 من خريجي الجامعة، إضافة إلى مجموعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة.