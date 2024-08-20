عقد قران السيد عون جمعة والآنسة لينا عباس

وطنا اليوم:بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، تم الاثنين الموافق للتاسع عشر من آب/ أغسطس 2024، عقد قران السيد عون جمعة، نجل سمو الأميرة عائشة بنت الحسين، على الآنسة لينا عباس.

وحضر عقد القران عدد من أصحاب السمو الأمراء، وأفراد من العائلة المالكة.

ولد عون جمعة عام 1992 في عمّان، للأميرة عائشة بنت الحسين والسيد زيد سعد الدين جمعة. حصل السيد عون على درجة البكالوريوس من جامعة كوفنتري في المملكة المتحدة عام 2015 بتخصص إدارة الأعمال، وتخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية عام 2017.

وولدت لينا وائل عباس عام 1996 في كندا، ونشأت في قطر، وهي حاصلة على البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة ماكجيل الكندية. عملت في القطاع الخاص داخل المملكة وخارجها، وتدير حاليا أعمالا خاصة، ولها عدد من الأنشطة العامة على الصعيد الدولي.