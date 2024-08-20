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خلال لقاء وزير العمل مع مجلسي ادارة ” صناعة الأردن وعمان”

منذ 4 ثواني
خلال لقاء وزير العمل مع مجلسي ادارة ” صناعة الأردن وعمان”

وطنا اليوم_

الروابدة: نعمل على تنظيم سوق العمل من خلال التشاركية مع القطاع الخاص

الجغبير: العمالة الوطنية تشكل 90% من اجمالي العاملين في القطاع الصناعي

 

أكدت وزير العمل ناديا الروابدة أن أولويات الوزارة هي تنظيم سوق العمل من خلال التشاركية مع القطاع الخاص بمختلف قطاعاته ، وذلك خلال لقاء مع مجلسي ادارة غرفتي صناعة الأردن وعمان، الثلاثاء، في مبنى غرفة صناعة عمان، جرى خلاله بحث عدد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي وذات العلاقة بعمل وزارة العمل.

 

وأشارت الروابدة إلى أن الوزارة تدرك أهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية، وهي حريصة متابعة القضايا والمعيقات التي تواجه هذا القطاع فيما يتعلق بتوفير العمالة الماهرة المتخصصة اللازمة لاستمرارية عملياته الانتاجية، حيث تعمل الوزارة على منح التصاريح اللازمة للعمالة المتخصصة من اصحاب الخبرات الذين لا يتوفر لهم بديل محلي، وكذلك تسمح باستبدال العامل الوافد الذي يغادر المملكة نهائيا.

 

من جهته اوضح رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ان هذا اللقاء، يأتي ضمن سياسة غرفتي صناعة الأردن وعمان، في عقد لقاءات مباشرة مع الوزراء والمسؤوليين المعنيين بالعمل الصناعي، حيث يهدف هذا اللقاء الى بحث القضايا التي تواجه الصناعيين فيما يتعلق بعمل الوزاة، وخصوصا موضوع تأهيل العمالة الوطنية، مشددا على حرص القطاع الصناعي على اعطاء الأولوية في التوظيف للأردنيين، حيث تبلغ نسبة العاملين الأردنين في القطاع الصناعي حوالي 90% اذا ما استثينا قطاع المحيكات، فيما يبلغ اجمالي العاملين في القطاع حوالي (260) الف عامل وعاملة.

 

ودعا الجغبير الى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل وغرف الصناعة لغايات رسم سياسة العمل في هذا القطاع، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن.


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