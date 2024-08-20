إغلاق مطعم احترازيا بعد الاشتباه بتسمم العشرات في الأغوار

وطنا اليوم:قال مدير صحة إربد الدكتور شادي بني هاني إنه تم تسجيل 34 حالة تسمم غذائي في لواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد، الثلاثاء.

وأضاف بني هاني أن جميع المصابين تلقوا العلاج في مستشفى أبو عبيدة وغادروا دون الحاجة إلى إدخال أي منهم إلى المستشفى، مشيرا إلى أن المصابين تتراوح أعمارهم بين 4 و55 عاما.

ولفت إلى أن المصابين بدأوا في مراجعة المستشفى بعد الساعة العاشرة من مساء أمس الإثنين.

وفي السياق، أجرت فرق المؤسسة العامة للغذاء والدواء فحص عينات من أحد المطاعم في المنطقة وتم إغلاقه احترازيا.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن السبب وراء التسمم قد يكون عدم التبريد الصحيح للمنتجات التي تتطلب حفظها داخل الثلاجات.

وتواصل الجهات المعنية بمتابعة التحقيقات لضمان سلامة الغذاء في الأغوار الشمالية ومنع تكرار مثل تلك الحوادث.