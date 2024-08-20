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محمود عباس في غزة

منذ ساعة واحدة
محمود عباس في غزة

بقلم فارس حباشنة
هذه ليست نكتة و ليست مزحه ، و لا اخبار سخرية من كوميديا عماد فراجين .
عباس اعلن انه سيزور غزة .
و عباس ، سوف يستقل طائرة خاصة لزيارة غزة .
او سيدخل غزة فاتحا على ظهر حصان .
وسوف يستقبل بالزغاريد و الورد، و في غزة سوف يرشون الملح .
محمود عباس القى خطبة في البرلمان التركي .
و اردوغان ، اختار عباس لكي لا يغضب حلفائه في الناتو .
عباس قبل طوفان الاقصى لا يمثل الشعب الفلسطيني و لا احد يعترف بشرعيته .

فما بالكم بعد الطوفان ؟! و تخاذل سلطة رام الله في سياسة التنسيق الامني في الضفة ، و الدور الضليع في السكوت عن مجازر ابادة غزة .
لو ان تركيا اختارت يحيى السنوار او محمد ضيف او زياد نخالة ، او اي قيادي من حماس و الجهاد الاسلامي و المقاومة الفلسطينية ، فانه سيعرضها الى اتهامات بالارهاب و عقوبات اوروبية و امريكية .
في رحلته الى غزة .
من سوف يصطحب عباس معه ؟!
لو ان باسم عوض الله خارج السجن ، فسيكون خير رفيق لعباس .
لا اتخيل كيف ستكون صورة عباس
في غزة !


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