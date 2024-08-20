جامعة البترا تستحدث برنامج ماجستير الرياضيات بدءًا من العام الجامعي 2024 /2025

وطنا اليوم:أعلنت جامعة البترا فتح باب القبول والتسجيل في برنامج ماجستير الرياضيات بداية من العام الجامعي 2024 /2025، بعد استكمالها جميع شروط ومتطلبات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردنية.

ويهدف البرنامج إلى توسيع المعرفة العلمية لدى الطلبة من خلال التعمق في مواضيع رياضية متقدمة، وفهم النظريات الرياضية المعقدة وتطبيقاتها العملية. ويسعى البرنامج كذلك إلى تمكين الطلبة من تطوير مهارات تحليلية قوية، وهي مهارات مطلوبة بشدة في العديد من القطاعات، مثل: الاقتصاد والهندسة والعلوم.

وفيما يتعلق بالفرص الوظيفية، يُعد الحصول على درجة الماجستير في الرياضيات من جامعة البترا خطوة لفتح آفاق وظيفية جديدة ومتميزة، سواء أكانت في مجالات التعليم أم في البحث العلمي أم في الصناعة.

وقال رئيس قسم الرياضيات الأستاذ الدكتور وسيم عودة: “يوفر البرنامج فرصة فريدة للطلبة المهتمين بالبحث العلمي لإجراء أبحاث أصيلة والمساهمة في تقدم المعرفة في مجال الرياضيات، ويُعَدّ هذا البرنامج قاعدة قوية للراغبين في مواصلة دراستهم الأكاديمية والحصول على درجة الدكتوراه.

وأضاف عودة: “يعكس استحداث البرنامج، التزام جامعة البترا بتقديم برامج أكاديمية رفيعة المستوى، تلبي احتياجات سوق العمل”، مشيرًا إلى أن القسم يضم نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المرموقة في العالم بمختلف التخصصات الدقيقة وهم ذوو خبرة عالية في التدريس، ويمتلكون خبرات كبيرة في مجال البحث العلمي”.