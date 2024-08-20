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الملك يلتقي عددا من الإعلاميين والكتّاب الصحفيين في قصر الحسينية .. أسماء

منذ 23 ثانية
الملك يلتقي عددا من الإعلاميين والكتّاب الصحفيين في قصر الحسينية .. أسماء

وطنا اليوم:التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الثلاثاء، عددا من الصحفيين والكتاب ورؤساء تحرير الصحف اليومية ومدراء اعلام مؤسسات وطنية.
ودار حديث جلالة الملك حول المشهد الاقليمي والفلسطيني وحرب غزة والانتخابات النيابية المقبلة وضرورة المشاركة الشعبية، اضافة الى تفاؤل جلالته بمشاريع الاصلاح السياسي والاداري والاقتصادي.
وبحسب حاضرين للقاء، فان اللقاء اتسم بالصراحة والوضوح، حيث تناول جلالة الملك الموقف الاردني مما جرى ويجري في المنطقة واستشراف المستقبل قائلا:إن كل الخيارات مفتوحة للدولة الأردنية للتعامل مع كل السيناريوهات، وهناك مراقبة أردنية حثيثة لما يجري في الضفة الغربية والقدس”.
وتطرق الحديث الى تشكيل فرق متنقلة لزراعة الأطراف الصناعية للمحتاجين في غزة، حيث هناك 15 ألف مصاب بحاجة لزراعة أطراف والأردن، ما سيساهم بشكل كبير لمساعدة هذه الفئة.

أسماء من حضروا اللقاء :

الكاتب سميح المعايطة/ رئيس مجلس إدارة صحيفة الرأي
عمر العياصرة / رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور
فيصل الشبول/ وزير الاتصال الحكومي السابق
الدكتور خالد الشقران/ رئيس تحرير صحيفة الرأي
مصطفى الريالات/ رئيس تحرير صحيفة الدستور
حسين الجغبير/مدير عام صحيفة الأنباط
جعفر الزعبي/ مدير عام قناة المملكة
حسين الرواشدة/ كاتب صحفي
ماهر أبو طير/ كاتب صحفي
الدكتور حسن المومني/ استاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية
مكرم الطراونة/ رئيس تحرير صحيفة الغد
إبراهيم البواريد/ مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون
وكما حضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك الدكتور جعفر حسان.


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