كابيتال بنك ينظم فعالية “Money Matters” لتعزيز الثقافة المالية

وطنا اليوم:في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الثقافة المالية لمختلف الفئات العمرية، عقد كابيتال بنك مؤخراً برنامجاً تفاعلياً لمجموعة من أبناء العملاء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و17 عاماً تحت عنوان “Money Matters” يهدف إلى تعريفهم بالمفاهيم المالية الأساسية.

وخلال الفعالية التي عقدت في Capital Campus – مركز التدريب المتخصص والتابع لكابيتال بنك -، تعلم المشاركون على مدار 3 ساعات مجموعة من المفاهيم الأساسية في الوعي المالي شملت؛ كيفية إعداد الميزانية، والإنفاق والادخار الذكي، وإدارة الائتمان والديون، وحقوق المستهلك، وريادة الأعمال.

كما قام المشاركون في نهاية البرنامج التفاعلي بتطبيق ما تعلموه من خلال إعداد خطط عمل تم تقديمها إلى المدربين والمجموعات الأخرى.

وقالت رئيسة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة كابيتال بنك، تولين بارطو: “نؤمن في كابيتال بنك بأهمية الاستثمار في الشباب وتمكينهم بالمعرفة المالية اللازمة لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم. ومن خلال برنامج “Money Matters”، نهدف إلى غرس مفاهيم مالية أساسية وتشجيعهم على تبني واكتساب مهارات وعادات مالية سليمة تسهم في بناء مستقبل مالي مستقر.”

وأكدت بارطو التزام كابيتال بنك بمواصلة تقديم مثل هذه البرامج والمبادرات التي تستهدف جميع الفئات العمرية، وبما يتفق مع رؤيته الساعية لدعم جهود التنمية المستدامة في المجتمع الأردني، حيث ينسجم هذا البرنامج مع توجهات البنك المركزي الأردني الهادفة إلى تمكين الشباب بالمعرفة الصحيحة في مجالات المالية.

تجدر الإشارة إلى أن عقد هذا البرنامج يأتي كجزء من استراتيجية كابيتال بنك لتعزيز الثقافة المالية، حيث يسعى البنك إلى تطوير مهارات الشباب في التعامل مع الأمور المالية، مما يسهم في تمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة تدعم مستقبلهم المالي وتحقيق أهدافهم المهنية والشخصية.