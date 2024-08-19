كابيتال بنك يدعم حملة تكية أم علي العودة إلى المدارس

وطنا اليوم:بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني والذي يصادف 19 آب من كل عام، شارك كابيتال بنك في حملة “العودة إلى المدارس” التي أطلقتها تكية أم علي من خلال التبرع بمستلزمات مدرسية لأطفال أسر تكية أم علي المحتاجة وتوزيعها ضمن فعالية أقيمت في جمعية المقابلين الخيرية.

يأتي هذا الدعم كجزء من التزام كابيتال بنك المستمر بالمساهمة في دعم الفئات الأقل حظًا، وشراكته الممتدة مع تكية أم علي، كجزء من استراتيجية البنك للمسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للموظفين بالتطوع في الفعاليات التي تعزز من قيم العطاء والتكافل الاجتماعي.

حيث تهدف مشاركة كابيتال بنك إلى رسم البسمة على وجوه الأطفال وتزويدهم بما يحتاجونه لبدء العام الدراسي الجديد، وذلك من خلال دعم المبادرات الإنسانية التي تعكس قيم التعاون ومبادئ التكاتف المجتمعي.

وتقوم تكية أم علي حالياً بتوفير الدعم الغذائي الصحي والمستدام لـ 22,000 أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، من خلال إيصال طرود غذائية شهرية وعلى مدار العام لهذه الأسر، حيث يحتوي كل طرد غذائي على 20 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.