بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لمؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية ‎

وطنا اليوم:في إطار اهتمام بنك ABC في الأردن بقطاع التعليم، وانطلاقاً من أهداف المسؤولية المجتمعية للبنك التي تعتبر التعليم أساس تحقيق التنمية المستدامة، فقد واصل البنك دعمه لمؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية من خلال دعم صندوق الأمان لمستقبل الأيتام وبرنامج سنوات طفلي الأولى وهو أحد برامج مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية الذي يُعنى بالرعاية الوالدية.

ويأتي هذا الدعم إيماناً من البنك بالجهود البارزة التي تبذلها مؤسسة الملكة رانيا في مجال التعليم والتنمية من خلال برامجها التي تهدف إلى الإرتقاء بالأطفال والشباب في الأردن، وتزويدهم بأفضل العلوم والمهارات والقيم التي تتيح لهم التفوق والتميز حيث قدم البنك بموجب هذا الدعم منح دراسية للأيتام لاستكمال تعليمهم العالي، بالإضافة إلى دعم برنامج سنوات طفلي الأولى وهو أحد برامج المؤسسة الذي يعنى بتدريب أهالي الأطفال في السنوات الخمس الأولى من عمرهم والذي يساهم في تطوير ممارسات الآباء والأمهات لتعزيز تعليم أطفالهم وتطورهم.

وقد صرّح المدير العام لبنك ABC في الأردن سعادة السيد جورج فرح صوفيا حول هذا الدعم “نحن نقدر جهود مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية في تحسين نتائج التعليم في الأردن والعالم العربي، ونؤكد على أهمية التعليم في تقدم المجتمعات وازدهارها، ومستمرون في تعزيز مساهمة البنك لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع”.

ومن جهته، فقد أعرب الرئيس التنفيذي السيّد باسم سعد عن تقدير مؤسسة الملكة رانيا ومبادراتها لدعم بنك ABC في الأردن المستمر، وأشار إلى أهمية الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص لتحسين وتطوير التعليم والتنمية في الأردن، وما فيه من تحقيق للتنمية المجتمعية.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.