الامن : لا وفيات بحوادث السير خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أكد مندوب إدارة الدوريات الخارجية على نشر الدوريات الخارجية منذ ساعات الصباح الباكر على كافة الطرق لمتابعة الحركة المرورية، والتي تميزت بالقوة والنشاط وعلى وجه الخصوص على مداخل ومخارج المحافظات من قبل مركبات الشحن وحافلات النقل العام اضافة الى متابعة المخالفات المرورية، وضبطها بهدف توفير البيئة المرورية الآمنة، مشيراً الى أنه لم يتم التعامل مع اية حوادث مرورية او عوائق صباح اليوم .

وأوضح انه وخلال فترة الـ 24 ساعة الماضية تم التعامل مع بعض الحوادث المرورية أبرزها حادث تدهور مركبة شحن ” صغيرة “على طريق الزرقاء الحرة باتجاه الظليل ونتج عن الحادث إصابة متوسطة تم نقلها بواسطة الدفاع المدني الى مستشفى الزرقاء الحكومي، كما تم التعامل مع حادث تدهور مركبة على الطريق الصحراوي “ما بعد جسر القطرانة باتجاه الجنوب” ونتج عن الحادث اضرار مادية وإعاقة على المسرب الايسر من الطريق، فيما عللت أسباب الحواث بعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة اثناء المسير ، والتعامل الخاطئ مع المنعطفات.

وأشار في حديثه لإذاعة الأمن العام الثلاثاء، الى رصد مركبة من قبل دورية الرقابة الآلية تسير بسرعة من 80- 135 كلم بالساعة على طريق الشونة، كما تم التعامل مع عدد من المخالفات من أبرزها عدم التزام مركبات الشحن بالمسرب الايمن .

من جانبه أكد مندوب إدارة السير على الانتشار الواسع لمجموعات السير لتنظيم حركة السير والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية.

وأشار الى الجاهزية التامة للتعامل مع نشاط الحركة المرورية وتعزيز محيط المدارس وجميع الطرق الرئيسية والشوارع الحيوية بكوادر إدارة السير لضمان الوصول الآمن للطلبة باتجاه مدارسهم، حفاظا على السلامة العامة وانسيابية حركة السير .

وأكد على تشديد الرقابة المرورية على وسائط نقل الطلاب والتأكد من صلاحيتها لنقل الطلاب من والى المدارس، داعيا سائقي الباصات و المركبات التي تقل الطلبة الى التأكد من جاهزيتها من خلال التأكد من صلاحية الإطارات و المقاعد وملائمة رخصة المركبة مع رخصة السائق .

كما دعا الأهالي عند إيصال أبنائهم الى المدارس الى التأكد عند انزالهم في المواقع المخصصة بشكل غير معيق لحركة السير ولا يشكل خطرا عليهم.

وأشار الى التعامل مع بعض المعوقات من خلال مجموعات السير المنتشرة في الميدان كتعطل مركبة عند نفق المشاغل للمسرب القادم من جهة المدينة الرياضية، كان مالكها قد تركها داخل النفق، وتم اجراء اللازم و سحبها من الموقع و التعامل مع الأثر المروري بالكامل.

ودعا السائقين الى الالتزام بقواعد القيادة الآمنة وتفقد الجاهزية الفنية للمركبة وتفقد سائل التبريد والزيوت وتفقد ضغط الهواء في الإطارات، قبل الانطلاق الى وجهاتهم المختلفة لتجنب تعطلها اثناء القيادة وتفادي وقوع الحوادث لا سمح الله.

ونوه إلى استمرار إدارة السير في استقبال ومتابعة الشكاوى المتعلقة بالمخالفات المرورية على رقم الواتساب (0770999030) للإبلاغ عن السلوكيات الخاطئة، مؤكدا أنه يتم التعامل معها بسرية تامة وحرفية لضبط المخالفات ان كانت فيديو أو صورة من خلال المتابعة الحثيثة للملحوظات