12شخصية أردنية من خريجي الجامعة الأردنية ضمن قائمة مجلة فورتشن العربية للقيادات المتميزة

وطنا اليوم:نشرت الجامعة الأردنية أسماء 12 شخصية أردنية من خريجيها تم اختيارهم ضمن قائمة القياديين المتميزين في المنطقة العربية لمجلة فورتشن العربية.

وضمت القائمة رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، والرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور، ومدير عام بنك الأردن صالح حماد، ومدير عام البنك الأهلي الأردني الدكتور أحمد الحسين، ومدير عام بنك الإسكان للتجارة والتمويل عمار الصفدي، ومساعد مدير عام بنك الاستثمار العربي الأردني صوفيا الرزوق.

كما ضمت القائمة مدير عام بنك الاتحاد ناديا السعيد، ومدير عام سيتي بنك نور جرار، ومدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي، ومدير عام البنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد، ومدير عام كابيتال بنك يوسف النسور.

وبحسب فورتشن، فإن هذا الإنجاز يعد شهادة على إبداع وتميز خريجي الجامعة الأردنية في مختلف المجالات، وخاصة في مجال إدارة الأعمال التي أثبتها الخريجون.

وقالت المجلة، إن وجود خريجي الجامعة الأردنية ضمن هذه القائمة المتميزة، يعكس تميزهم وتأثيرهم الإيجابي في مجالات عملهم، ما يشكل دليلاً على جودة التعليم والتدريب الذي تقدمه الجامعة لطلبتها.

ويعزز تحقيق هذا الإنجاز وفق فورتشن، مكانة الجامعة الأردنية بوصفها مؤسسة تعليمية مرموقة تسهم في تأهيل وإعداد وتنمية الموارد البشرية القادرة على قيادة الشركات والمؤسسات في المنطقة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

من جهتها، أعربت الجامعة الأردنية عن اعتزاها بخريجيها ضمن قائمة المكرمين في المجلة، متمنية لهم مزيدا من النجاح وتحقيق الإنجازات لخدمة بلدهم والإسهام في تعزيز مسيرته التنموية في جميع المجالات.

وتعد قائمة “فورتشن العربية” منصة مرموقة، تسلط الضوء على شخصيات بارزة ومؤثرة في عالم الأعمال والاقتصاد في المنطقة العربية، وتعكس دورهم المتميز في تطوير وإدارة الشركات والمؤسسات على اختلافها.

https://www.ju.edu.jo/Lists/UJAcheivments/Disp_Form.aspx?ID=6