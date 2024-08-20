مظاهرات في شيكاغو تطالب بوقف ارسال شحنات الأسلحة لإسرائيل

وطنا اليوم:تظاهر عشرات النشطاء وأعضاء من المنظمات الحقوقية، أمام المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي المنعقد في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، للمطالبة بوقف ارسال شحنات الأسلحة الى اسرائيل.

وتمكن النشطاء من اختراق الحاجز الأمني الذي وضع في محيط مركز “يونايتد سنتر”، مقر انعقاد المؤتمر، الذي يشارك فيه الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته المرشحة الديمقراطية للرئاسة كاميلا هاريس، لإيصال رسالتهم السلمية لأعضاء الحزب الديمقراطي للضغط بقوة على الادارة الاميركية للتوقف عن دعم الابادة الجماعية التي ترتكب في غزة.

كما تمكنوا من مقاطعة كلمات للمتحدثين في المؤتمر، عبر الدعوات المتكررة بوقف الحرب، ورفع لافتات تطالب بوقف تسليح اسرائيل.