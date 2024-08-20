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حماس تنعى مرافقي هنية الذين استشهدوا في مجزرة مخيم الشاطئ

منذ 4 ثواني
حماس تنعى مرافقي هنية الذين استشهدوا في مجزرة مخيم الشاطئ

وطنا اليوم:نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مرافقي رئيس مكتبها السياسي الشهيد إسماعيل هنية والعاملين في مكتبه الذين استشهدوا في مجزرة يوم الاثنين.
وقالت حركة حماس في بيان إن هذه الجريمة تظهر حجم الحقد الذي يحمله الاحتلال على كل من ارتبط بهنية.
كما أكدت الحركة أن جرائم الاحتلال لن تكسر إرادة المقاومة بل ستواصل مسيرتها حتى دحر العدو وانكساره.


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