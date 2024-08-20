مصادر : لا شحنات غاز مصرية إلى لبنان عبر الأردن

وطنا اليوم_أكدت مصادر رسمية عدمَ استخدام خط الغاز العربي المار بالأردن لإيصال الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان.

وذلك ردا على معلومات تشير إلى انتظار السلطات اللبنانية وصول شحنة غاز من مصر قبل نهاية آب الحالي بعد غرق لبنان بالظلام.

ولفت ذات المصادر أن المعلومات الواردة من الحكومة المصرية تؤكد عدم صحة الأنباء بتوريد غاز طبيعي إلى لبنان، موضحين أن محطات توليد الكهرباء في لبنان لا تعمل على الغاز.

في ذات الوقت أكد خبراء أن خط الغاز العربي داخل الأراضي اللبنانية غير عامل منذ سنوات طويلة، فيما تمنع القيود المفروضة من قبل الولايات المتحدة على سوريا استغلال الخط لنقل الغاز إلى لبنان فضلا على أن المرافئ اللبنانية غير مهيأ لاستقبال أي شحنات بواخر غاز.

لبنان أمام أزمةٍ مزمنة جديدة، هي صعقة الكهرباء السالبة فغرق بلد الأرز بالعتمة الشاملة منذ ثلاثة أيام جراء نفاد مخزون الغاز أويل بالكامل، أزمة يحيطها الكثير من الغموض وتقاذف المسؤوليات بين المعنيين بها