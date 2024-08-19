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بلينكن: نتنياهو قبل المقترح ويتعين على حماس الآن قبوله

منذ ساعتين
بلينكن: نتنياهو قبل المقترح ويتعين على حماس الآن قبوله

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد له أن إسرائيل قبلت مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن صفقة غزة، لافتا إلى أن الكرة في ملعب حماس للموافقة على المقترح.
وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب أن الخطوة المهمة هي أن تقول حماس “نعم” للصفقة، مشيرا إلى أن هناك قضايا في صفقة غزة لا تزال معقدة وتتطلب قرارات صعبة.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي بتل أبيب:

نعمل مع جميع دول العالم لتوجيه رسالة لعدم التصعيد في المنطقة.
على الجميع أن يتجنب اتخاذ خطوات أو إجراءات تصعد التوتر وتوسع رقعة العنف.
التوصل لوقف إطلاق نار دائم هو الوسيلة المثلى لإطلاق سراح الرهائن.
نتنياهو أكد لي أن إسرائيل قبلت المقترح الذي تم تقديمه.
خلال الأيام القادمة سيعمل الخبراء على تقديم فهم واضح لتنفيذ الاتفاق.
نتنياهو أكد لي أن إسرائيل قبلت المقترح ويتعين على حماس الآن قبوله.
بالنسبة لنا هناك شعور بضرورة الاستعجال للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
كلما طال أمد النزاع سيعاني الرهائن أكثر وسيلقون حتفهم.
سأتوجه إلى مصر وقطر للقاء السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني للدفع بشأن التوصل إلى صفقة.


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