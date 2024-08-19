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الاحتلال يعلن مقتل ضابط في جنوب قطاع غزة

منذ 9 ثواني
الاحتلال يعلن مقتل ضابط في جنوب قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط من لواء المظليين خلال اشتباكات مع المقاومة في جنوب قطاع غزة.
الى ذلك أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، أنها استهدفت 5 آليات إسرائيلية في رفح، وفي حين وسّع الجيش الإسرائيلي توغله في خان يونس وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية، استشهد عشرات الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة.
ففي بيان عبر تطبيق تليغرام، قالت كتائب القسام إنها استهدفت 3 دبابات ميركافا بقذائف الياسين 105 وناقلة جند وجرافة عسكرية بحي تل السلطان غربي رفح.
وتأتي عمليات القسام غربي رفح بعد يوم من إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامر لقواته بزيادة هجماتها العسكرية في مدينتي رفح وخان يونس للضغط على حركة حماس من أجل القبول بالمقترح الأميركي الجديد لصفقة التبادل.


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