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حملة في الزرقاء لإزالة الاعتداءات على الأرصفة

منذ 8 ثواني
حملة في الزرقاء لإزالة الاعتداءات على الأرصفة

وطنا اليوم:نفذت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الزرقاء اليوم الاثنين، حملة في الوسط التجاري بالمدينة، لإزالة معيقات حركة المواطنين والمركبات والبسطات وأشكال الاعتداءات على الأرصفة من قبل أصحاب محال تجارية.
وقال محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، إن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل حركة المرور وتجنب حدوث ازدحامات تعيق الحياة اليومية للسكان والزوار.
ولفت إلى تحرير مخالفات بحق من لم يلتزم بالتعليمات، مؤكدا أن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوزات تؤثر على النظام العام والسلامة العامة.
وأوضح أبو قاعود أن هذه الجهود تبرز التزام محافظة الزرقاء بتعزيز النظام والانضباط في الوسط التجاري وضمان راحة وأمان المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة في المدينة ويعزز من جاذبيتها كمكان آمن ومنظم للعيش والتسوق.


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