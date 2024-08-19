المستقلة للانتخاب تنشر أسماء المرشحين الحزبيين في الدوائر المحلية

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب نشرها أسماء المرشحين المنتسبين للأحزاب في الدوائر المحلية والتي أفصحت عنهم. لغايات خوض الانتخابات النيابية لعام 2024، والبالغ عددهم (369) مرشحًا ومرشحة في الدوائر المحلية.

وأوضحت “المستقلة للانتخاب” أن الأسماء المنشورة على موقعها الإلكتروني (www.iec.jo) تتعلق بالمنتسبين للأحزاب ضمن القوائم المرشحة للدوائر المحلية وفقاً لإفصاحات تلك الأحزاب لدى للهيئة، وأن فترة انتسابهم للأحزاب تفاوتت بين أكثر من ستة أشهر وأقل من ذلك، كما شددت على أنه ليس جميع المرشحين في القوائم الحزبية هم حزبيون.

ولفتت الهيئة إلى أن إجمالي عدد المرشحين على الدوائر المحلية هو (945) مرشحا ومرشحة، منهم (369) حزبيين أفصحت عنهم أحزابهم بنسبة بلغت (38.6%)، موزعين على (18) دائرة انتخابية محلية، في حين أن عدد المرشحين على مقاعد الدائرة العامة المخصصة للأحزاب بلغ (686) مرشحا ومرشحة.

وكشفت إحصائيات سجل الأحزاب أن حزب الشورى الأردني، وحزب البناء والعمل، وحزب الوفاء الوطني، وحزب الإصلاح والتجديد/حصاد، وحزب القدوة الأردني، وحزب الأنصار الأردني، وحزب التكامل الوطني قد تقدموا بمرشح واحد فقط عن دائرة محلية واحدة لكل منهم. بينما رشح حزب المستقبل والحياة الأردني والحزب المدني الديمقراطي ثلاثة مرشحين لكل منهما في ثلاث دوائر محلية.

كما أظهرت الإحصائيات ترشح حزب نماء والعمل بمرشحين اثنين في دائرتين محليتين لكل منهما، في حين قدم حزب الشعلة الأردني مرشحين اثنين عن دائرة محلية واحدة.

وشملت الإحصائيات أيضًا ترشح ستة مرشحين عن حزب الوحدة الشعبية الديمقراطية الأردني في دائرة محلية واحدة، و35 مرشحًا عن حزب جبهة العمل الإسلامي في 12 دائرة محلية. أما حزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني فقد رشح تسعة مرشحين في تسع دوائر محلية، وحزب الوطني الإسلامي رشح 38 مرشحًا في 15 دائرة محلية.

وبالإضافة إلى ذلك، حزب تقدم بـ37 مرشحًا في 11 دائرة محلية، وحزب إرادة بـ87 مرشحًا في 16 دائرة محلية، وحزب البناء الوطني بأربعة مرشحين في ثلاث دوائر محلية، وحزب عزم بـ23 مرشحًا في 12 دائرة محلية، وحزب تيار الاتحاد الوطني الأردني بـ48 مرشحًا في 11 دائرة محلية، وحزب الميثاق الوطني بـ53 مرشحًا في 16 دائرة محلية.

كما تقدم حزب العمال بسبعة مرشحين في دائرتين محليتين، وحزب العمل بمرشحين اثنين في دائرتين محليتين، وحزب نماء بمرشحين اثنين في دائرتين محليتين، وحزب الشباب الأردني بثلاثة مرشحين في دائرتين محليتين.

وتنشر الهيئة المستقلة للانتخاب جميع الأسماء والمعلومات المتعلقة بالمرشحين المنتسبين للأحزاب في الدوائر المحلية على الرابط التالي (اضغط هنا)