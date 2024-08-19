في مهرجان جماهيري مهيب، الزرقاء وقبيلة بني حسن خيارها حزب إرادة 

وطنا اليوم_بحضور شيوخ ووجهاء قبيلة بني حسن ، أقام النائب السابق حمود الزواهرة المرشح رقم 3 على القائمة الحزبية لحزب إرادة “مهرجان الحزب الجماهيري” في بيرين بمحافظة الزرقاء، بحضور الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة والمرشحين على القائمة الحزبية.

ورحب الشيخ ضيف الله القلاب بالحضور الكبير ، وقال نحن نعيش بهذا الوطن العزيز كما اراد سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ، وان القيادة الهاشمية المباركة نادى بها العرب وهم قيادة تاريخية اسلامية وسادة العرب .

واشار الشيخ القلاب الى ان هذه الانتخابات ستجري في جو من التآخي وفق قانون جديد تحكمه الأحزاب الوطنية.

وتمنى الشيخ القلاب على الجميع دعم هذه الانتخابات وقائمة حزب إرادة والمشاركة بقوة وان نكون أوفياء للوطن بالمشاركة الكبيرة .

كما شكر الشيخ القلاب الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة على خطوته بأنه قدم زملاؤه على نفسه على القائمة الحزبية واختار الرقم الأخير لأنه لا يسعى لمكاسب شخصية بل قدم البطاينة المكاسب للوطن ، واعتبر هذا اجراء ايجابي ونجاح حقيقي للحزب .

وخاطب الأمين العام للحزب نضال البطاينة جموع الحضور بإن حزب إرادة خرج من رحم الشعب من الأرياف والبوادي والمخيمات وليس من النخب والطبقات المخملية ، لإيمانه أن الأحزاب إفراز مجتمعي وتبدأ من القواعد الشعبية.كما راهن الحزب على الجامعات والادارة المحلية والطبقات الكادحة

وأشار البطاينة إلى أن حزب إرادة جاءت رؤيته نحو مملكةً أردنية هاشمية ديمقراطية تعددية معتمدة على الذات ، قوية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومؤسسيا”.

ووجه البطاينة تحية اجلال واكبار للشعب الفلسطيني البطل المقاوم . وتحية اجلال واكبار الى قواتنا المسلحة الجيش العربي الذي يحمي سمانا وحدودنا الشرقية والشمالية والغربية ضد المشروع الصهيوني ، وأن أردن قوي هو قوي لنفسه وقوي لفلسطين . ….نعم قالها جلالة الملك عبدالله الثاني ” عهدي لكم ان يبقى الاردن قويا عزيزا امنا مستقرا …

واضاف البطاينة اننا هنا في بيرين بمحافظة الزرقاء لن نقدم لكم نائب قد نقدم ثلاثين نائب لخدمة بيرين والزرقاء على القائمة الحزبية والدوائر المحلية نبراسهم وثولبتهم الوطن والمواطن والملك والجيش وفلسطين قضيتهم المركزية .

وتابع البطاينة ان المطلع على قائمة ارادة يجدها زاخرة بالزرقاويين مدينة العسكر فالحزب قدم نخبة مميزة من ابناء الوطن من محافظة الزرقاء ضمن قائمته الحزبية هم حمود الزواهرة وحسين الغويري ومنى الغويري والباشا الملاعبة والدكتور خالد الحسنات . وخاطب البطاينة قبيلة بني حسن : لم تسموا أنفسكم المدرسة بل سموكم الأردنيون المدرسة لأنكم تدرسون الاخلاق والرجولة والفروسية . ونفتخر في حزب إرادة بأننا أكثر حزب قدم بني حسن على القوائم الحزبية واعطاهم الرقم 3 ونتشرف بذلك، واشار البطاينة الى ان الذي يعتقد ان الحزبية جاءت لتفتيت العشائر فهو واهم ، فالعشائر تقوي الحزب ؛

، والحزب يقوي العشائر.

واضاف أن المستعرض للقائمة الحزبية لحزب إرادة ؛ اذ ان رقم واحد اعطي لسيدة هي دينا البشير حيث اعز الدين الحنيف المرأة قبل المنظمات الدولية وهي حفيدة شهيد ، ورقم ٢ لنائب وطن معروف في جميع أرجاء الأردن هو الدكتور خميس عطية ، ورقم ٣ لشخصية محترمة هو النائب السابق حمود الزواهرة ورقم ٤ لنائب المخيم محمود الطيطي ورقم ٥ لطبيب من ابناء الحراثين عمره ٣٢ سنة هو د. فارس الصمادي ورقم ٦ لرئيسة اتحاد المزارعات الأردنيات ابنة حراثين كذلك هي الدكتورة زينب المومني ولا يستغرب احد رقم 5 و 6 من نفس المحافظة فحزب إرادة لا يعرف المحاصصة ولا الجغرافيا وانما احتكم للمعايير …في حزب إرادة نفتخر بأن عشيرتنا إرادة وان محافظتنا هي الاردن من العقبة لعقربا…

ورقم ٧ الناشط الإجتماعي أحمد الدقاق الأزايدة ورقم ٨ لحاملة دكتوراه مع مرتبة الشرف اخذ منها عز وجل البصر لحكمة له واعطاها البصيرة وهي بنت “خشم العقاب” د. تقى المجالي ورقم ٩ للشاب العصامي ابن حراثين كذلك هو عمار الشقران ورقم ١٠ للأردني الأصيل التعمري المنبت وهو علي الزير ورقم ١١ لشاب يعمل محاسب في بلدية عي هو أنس الرواشدة ورقم ١٢ لشاب يخدم المرضى في مستشفى النديم الحكومي عدي الشورة وبتذبل القائمة نائب قائد جيش سابق ولواء متقاعد ورئيس النادي والشركسي وتتضمن القائمة قامات من ملح الأرض إخواننا المسيحيين وكذلك سيدة عملت اول مواسرجية في الأردن وتسائل البطاينة ، إلا تمثل القائمة الأردنيين ؟ ألا تشبههم ؟ أليست بعيدة عن المال الأسود ؟

واختتم البطاينة كلمته بانه يتشرف بأن يكون في ذيل القائمة مع نخبة مميزة من ابناء الوطن ، وانه لا يبحث عن نجاح شخصي وان نجاح اي شخص يعني نجاح قائمة ارادة .

من جانبه رحب النائب السابق حمود الزواهرة المرشح رقم 3 على القائمة الحزبية بالحضور ، وقال بكل معاني الفخر والإعتزاز يستقبل قلبي وأبناء محافظة الزرقاء عامة وقبيلة بني حسن خاصة، هذه الجموع الخيّرة التي أمّت إلى مقرّنا الانتخابي لتشكل حالة وطنية شريفة عزيزة، تعبر عن قوةِ وصلابة الترابط المجتمعي في هذا الوطن الحبيب .

اليوم نلتقي معلنين أمامكم إفتتاح مقرنا الإنتخابي، واضاف أن الوطن كما تعلمون جميعاً هو حضننا الدافئ و حصننا المنيع، قُيضت له الإستحقاقات السياسية أن يكون ضمن حدود ضيقة من جوانبه الأربعة، إلا أن قيادته الحكيمة صاحبة الشرعية والرسالة جعلت منه وطناً أمناً مطمئناً.

وتطرق الزواهرة الى الاوضاع في غزة وقال تعتصر قلوبنا على أهلنا في غزة. واليوم أقول غزة ليس للترويج أو الإستغلال (ما عاذ الله) ولكن الجميع والعالم يعلم بأن القلب الأردني كبيرًا وصغيرًا ينطق بلساناً واحد الله ينصر أهلنا في غزة .

وأوضح حمود الزواهرة ان مرشح القائمة الحزبية العامة لن يؤثر على مرشحين القائمة المحلية ، فيوم الإقتراع سيكون هناك دفتر لونه أخضر وهو للقوائم المحلية، والثاني لونه أحمر وهو للإحزاب .

ويحق لكل ناخب التصويت في الدفتر الأخضر للمرشحين المحليين في قائمة واحده في محافظة الزرقاء، والتصويت في الورقة الحمراء للإحزاب ويجب اختيار حزب واحد فقط .

كما رحب الشيخ مطلق الحجايا عضو حزب إرادة بالحضور في مدينة الجيش محافظة العز و الكرامة

هذه المدينة والتي هي نموذج مصغر لجميع اطياف الشعب الأردني الكريم

واشار الى أننا نجتمع لاجل وطن تسوده قيم العدالة والحرية والكرامة ووطن منيع قوي وهو خط الدفاع الاول عن قضايا أمته وخاصة القضية الفلسطينية وفي وجه صفقة القرن التي يروج لها لتصفية تلك القضية

واضاف نجتمع لاجل تنفيذ رغبات قائد البلاد وسيدها في مملكة ديمقراطية يكون الشعب فيها مصدر السلطات، نجتمع هذا المساء لأجل جيش قوي وامن قوي ودولة يسودها القانون على الصغير والكبير

ودعا الشيخ مطلق الحجايا الى المبادرة في دعم حزب ارادة وذلك بالتصويت للقائمة الحزبية متمتيا التوفيق والنجاح لحمود الزواهرة ولجميع اعضاء القائمة الحزبية

وشكر الشيخ الحجايا الأمين العام نضال البطاينة الذي قال انه يصل الليل بالنهار بلا كلل وملل من اجل الارتقاء بهذا الحزب ليخدم وطنه وشعبه وقيادته .

من جانبها قالت عضو حزب إرادة المرشح الاول على القائمة الحزبية إنَّ اللحظَةَ التِي نَقِفُها الآن ليسَت مُجرَّدَ لَحظَةٍ عابِرَة بَل هِيَ لحظةٌ تاريخيَّةٌ نظراً لأهميَّةِ الوقوفِ مَعاً، أمامَ استِحقاقاتِ مَرحلةٍ جديدةٍ مِنَ البنِاءِ والعَطاء والعَملِ المُتواصِلِ لِتَحقيقِ الرُّؤَى المُشتركَةِ، مِن أجلِ مُستقبَلٍ أفضَل.

وأشارت البشير الى أهميّةِ دورِ الشَّبابِ والمرأةِ في بِناءِ المُستقبل و انَّ الشَّبابَ هُم عِمادُ هَذا الوَطن الذينَ نُعلِّقُ عَلِيهم آمالَنا فِي بِناءِ غَدٍ مُشرِق. واضافت اننا في حزبِ إرادة نؤمِنُ بَضَرورةِ تَمكِينِ الشَّباب؛ ومَنْحِهِم فُرصاً لِلمُشاركةِ الفاعلةِ في صُنعِ القَرار كمَا نؤكِّدُ على أهميَّةِ دورِ المرأةِ التِي تُشكِّلُ نِصفَ المُجتمَع،والمكانَةِ التي يجِبُ أن تتَبوَّأهَا في كافّةِ المجالاَت؛لأَنَّ تقدُّمَ أيِّ مُجتمعٍ لاَ يُمكِنُ أن يتِمَّ إلاَّ بِتقدُّمِ المرأَة.

واضافت البشير أنَّ تصويتَكم في الانتخاباتِ لحزبِ إرادة خُطوةٌ حاسِمةٌ نحوَ تحقيقِ التغييرِ الذي نَنشُدُه جَميعًا وإنَّ صوتَكم هُو السِّلاحُ الأقوى الذِي تملُكُونَه لتوجيهِ بُوصَلَةِ الوطنِ نحوَ مَسارِ الإصلاحِ والتقدُّم ؛فَالتغيِيرُ الحقيقِيُّ يبدأُ مِن صناديقِ الاقتراع .ومِن هُنا فإنَّ دعمَكُم لحزبِ إرادة يُعزِّزُ من فُرصِنا في تنفيذِ رُؤيتنا وبرامِجِنا التي تصُبُّ في مصلحَةِ المواطنِ والوطن.

وبشان التصوِيتَ لِصالحِ القائمةِ العامّةِ لحزبِ إرادة اشارت البشير ان ذلك لن يؤثِّرَ بأيِّ شكلٍ علَى الدوائرِ المحليّة؛ فالقائمةُ العامّةُ تعكِسُ التوجَّهَ الوطنِيِّ العام، وتسعَى إلى تحقيقِ أهدافٍ استراتيجيّةٍ على مُستوى الوطنِ كَكُل. بينما تبقَى المحليّاتُ جُزءًا أساسِيًا من هذا الحِراك لضمانِ مُعالجة القضايا المحليّة، وتلبيةِ احتياجاتِ المُواطنينَ في كُلِّ مُحافظة.

وفي خِضَمِّ الأحداثِ الجِسامِ التي تَمرُّ في غَزَّةَ الحبِيبة من نَكبَةٍ جَدِيدَة. اكدت البشير على دعمَنا الراسِخَ لإخوانِنا في القطاع، وكُلِّ أبناءِ الشَّعبِ الفلسطيني وان دعمُ غَزَّةَ ليسَ مَوقِفاً سِياسِياً، بَل واجِبٌ إنسانيّ وأخلاقِي في كافَّةِ المحافِلِ الدّولِيَّة.

من جانبة تحدث النائب السابق د. خميس عطيه المرشح رقم 2 على القائمة الحزبية ” اننا في حزب ارادة سنحاز اليكم ، الى مطالبكم ، الى تطلعاتكم ، وسنكون أمناء على قضاياكم ومتابعتها حتى حلها ، سننحاز الى مطالب اهل الزرقاء في توفير فرص عمل وتوفير بيئة نظيفة لكم خالية من التلوث ، سننحاز الى مطالبكم في العدالة والتنمية وتشجيع الاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة لاننا نعتقد انها الحل الافضل لمشكلة البطالة .

واشار عطية الى ان هذه الانتخابات مختلفة وهي مهمة جدا لانها تضعنا على الطريق الصحيح للاصلاح الشامل والوصول الى حكومات حزبية منتخبة من الشعب ، ونحن في حزب ارادة نخوض الانتخابات على مستويين واحد في الدوائر المحلية والمستوى الثاني القائمة الحزبية على مستوى الوطن.

وتوجه عطية بالتحية الى الابطال في غزة الصمود الذين يقفون بكل شموخ في وجه الصهاينة. واننا في الاردن نقف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم واسناد الاهل في فلسطين ونثمن جهود الملك والدبلوماسيبة الاردنية في وقف العدوان على الاهل في غزة .

وأكد المتحدثون من خارج حزب إرادة على أهمية إنجاح التجربة الحزبية ودعم الأحزاب لأهمية دورها في النهوض بالوطن من خلال برامج قوية تتناسب مع متطلبات المرحلة. وفي هذا الإطار اشاد الصحفي مصطفى عيروط من حزب الميثاق بحزب إرادة الذي قال انه ناى بنفسه عن المال السياسي وكان نموذجا يحتذى به في دعم مسيرة منظومة التحديث السياسي .