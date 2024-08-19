الاحتلال يزعم إحباط تهريب أسلحة ومخدرات من الأردن

وطنا اليوم:زعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إحباط تهريب 29 مسدسا ونحو 9 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر من الأردن باتجاه الأراضي المحتلة، نهاية الاسبوع الماضي.

وقالت القناة السابعة العبرية، إن عملية الإحباط تمت عند معبر وادي عربة “رابين” الحدودي في إيلات.

وأضافت أن شرطة الاحتلال فتحت تحقيقا في الحادثة