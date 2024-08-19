الحاج توفيق : مصر شريان اقتصادي مهم للأردن

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أن مصر تعتبر شريان اقتصادي مهم للأردن ولا سيما في الظروف الاستثنائية، مشددا على اهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.

ودعا الحاج توفيق خلال لقائه، اليوم الاثنين، واعضاء من مجلس ادارة الغرفة، السفير المصري لدى المملكة، محمد سمير، الى أهمية اقامة شراكات تجارية واستثمارية بين الأردن ومصر، في ظل خصوصية العلاقة المميزة التي تربط البلدين على مختلف المستويات.

وأكد خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، بحضور رئيسة مكتب التمثيل التجاري في السفارة المصرية بعمان منى عبود، ضرورة أن يكون 2025 عاما للتعاون والشراكة الاقتصادية العميقة، من خلال عقد لقاء أعمال موسع ومعرض شامل للمنتجات المصرية بالمملكة.

وبين أن حجم التبادل التجاري بين الاردن ومصر لا زال متواضع ولا يعكس مستوى العلاقات الاخوية المتميزة والامكانات المتوفرة لديهما، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لزيادته لمستويات أعلى لا سيما لجهة صادرات المملكة.

يذكر أن صادرات المملكة إلى مصر بلغت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2024، نحو 59 مليون دينار، مقابل 269 مليون دينار مستوردات.

وشدد الحاج توفيق على ان الأردن حريص على الاستفادة من الخبرات المصرية بقطاعات الصناعات الغذائية والالبسة والاثاث والمفروشات والادوات المنزلية، لا سيما لجهة المواد الأولية التي تهم الصناعة، مشيدا بالجهود التي تبذل لتجاوز الصعوبات والتحديات التي قد تطرأ على حركة انسياب البضائع والسلع في بعض الاحيان.

واشار الحاج توفيق لأهمية التركيز على القطاعات التجارية التي حققت قصص نجاح، لافتا للقاءات القطاعية المتخصصة التي أقيمت بداية العام الحالي في عمان بالشراكة مع المجالس التصديرية المصرية، مشددا على أهمية زيادة التواصل بين شركات البلدين وتبادل الزيارات.

بدوره، أكد السفير سمير متانة العلاقات بين الأردن ومصر في مختلف المجالات والتي يجب أن تنعكس على مستوى التعاون الاقتصادي بينهما، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة وتحفيز القطاع الخاص لاقامة المزيد من الشراكات الاقتصادية لخدمة مصالح البلدين المشتركة.

وقال أن علاقات البلدين وثيقة وتاريخية، وتقوم على مبدأ التشاركية بعيدا عن التنافس الاقتصادي، مؤكدا أن السفارة حريصة على تسهيل حركة التجارة بين البلدين، لا سيما تنمية الصادرات الأردنية التي تحتاجها السوق المصرية.

ولفت السفير سمير إلى ضرورة تعزيز العلاقة بين غرف التجارة والمجالس التصديرية والتوسع بالقطاعات النوعية الزاخرة بالفرص، وتعزيز دوائر التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة لتكثيف الترويج للمناطق السياحية بالمملكة لاستقطاب السياحة المصرية.

من جانبهم أكد أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا اللقاء، أهمية تكثيف زيارات البعثات التجارية واقامة المعارض لدورها الحيوي في تعزيز التجارة البينية وتوسيع نطاق الأعمال للشركات، وفتح آفاق جديدة أمام المستوردين والمصدرين.

حضر اللقاء، النائب الثالث لرئيس الغرفة عودة الله القطيطات، وممثل قطاع المواد الغذائية المهندس جمال عمرو، وممثل قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية همام حبنكه، وعضوا مجلس الادارة بهجت حمدان وخطاب البنا.