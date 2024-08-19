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مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق د.حيدر الزبن لا يكف عن مفاجأة الأردنيين

منذ 4 ثواني
مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق د.حيدر الزبن لا يكف عن مفاجأة الأردنيين

وطنا اليوم:لمن لايعرف هذا الرجل الاردني الوطني الحر واظنهم قلة فهو يشبهنا في كل شيء عاداتنا تقاليدنا وظروفنا وحتى كشرتنا وابتسامتنا وحزننا وفرحنا ووجعنا هو الدكتور حيدر منصور تركي الحيدر الزبن الذي دفع ثمنا باهظا نتيجة دفاعه ببسالة عن حقوق المواطنين وسلامة مؤسساتنا الوطنية رافضا كل التهديدات والتلميحات والتصريحات التي قيلت عنه والاغراءات التي تقدمت له في تلك الفترة من عمله مديرا للمواصفات والمقاييس حين قال لا والف لا للعبث بمصالح المواطنين واضعا مستقبله الوظيفي في مهب الريح ليكتب صفحة ناصعة البياض في سجله وتاريخه مستندا في رفضه هذا الى خطابات جلالة الملك المفدى والذي استل سيفه في كل خطاب ومناسبة بوجه الفساد والفاسدين مطالبا كل المسؤولين في الدولة الأردنية ان يقفوا بكل قوة وحزم في وجه كل من يعبث بمقدرات الاردنيين ولقمة عيشهم.
اطلب وارجو من كل المواطنين الشرفاء في كافة أرجاء الوطن الغالي التصويت لهذا الرجل في الانتخابات المقبلة فهو حتما سيكون لنا ومنا ويكون صوتنا الصادح الصادق تحت القبة.
#القائمة الحزبية (طريقنا)
لمن لايعرفه لطفا مشاهدة الفيديو لتعرفوا هذا الرجل اكثر

 


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