دعو لحضور افتتاح مقر الدكتور موفق عيد الجبور

*بسم الله الرحمن الرحيم*
وطنا اليوم:دعوة كريمة
النشامى أبناء البادية الوسطى… أبناء قبيلة بني صخر …
الدّاعمين والمؤازرين …
يسرّ عشيرة الجبور أن تتشرف بدعوتكم لحضور افتتاح مقر الدكتور *موفق عيد الجبور*، قائمة ( الوفاق 2)
وذلك في يوم *(الجمعة) الموافق (2024/8/30)* في تمام الساعة *(الخامسة والنصف)*.
يُشرفنا حضوركم ومشاركتكم في هذا الحدث الهام، حيث سيكون لنا عظيم الشرف في استقبالكم والترحيب بكم بحفاوة وكرم الضيافة المعروف عن عشيرتنا.
*ويسعدنا أن نتناول معكم طعام العشاء* بعد حفل الافتتاح، في جو من المحبة والأخوة.
حضوركم يزيدنا شرفًا، ويسرّنا أن نلتقي بكم في هذه المناسبة المباركة.
*المكان:* ( أم بطمة/ الموقر)
*الزمان:* (يوم الجمعة 2024/8/30)