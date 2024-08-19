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دعو لحضور افتتاح مقر الدكتور موفق عيد الجبور

منذ ساعة واحدة
دعو لحضور افتتاح مقر الدكتور موفق عيد الجبور

*بسم الله الرحمن الرحيم*

وطنا اليوم:دعوة كريمة
النشامى أبناء البادية الوسطى… أبناء قبيلة بني صخر …
الدّاعمين والمؤازرين …
يسرّ عشيرة الجبور أن تتشرف بدعوتكم لحضور افتتاح مقر الدكتور *موفق عيد الجبور*، قائمة ( الوفاق 2)
وذلك في يوم *(الجمعة) الموافق (2024/8/30)* في تمام الساعة *(الخامسة والنصف)*.
يُشرفنا حضوركم ومشاركتكم في هذا الحدث الهام، حيث سيكون لنا عظيم الشرف في استقبالكم والترحيب بكم بحفاوة وكرم الضيافة المعروف عن عشيرتنا.

*ويسعدنا أن نتناول معكم طعام العشاء* بعد حفل الافتتاح، في جو من المحبة والأخوة.
حضوركم يزيدنا شرفًا، ويسرّنا أن نلتقي بكم في هذه المناسبة المباركة.

*المكان:* ( أم بطمة/ الموقر)
*الزمان:* (يوم الجمعة 2024/8/30)


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