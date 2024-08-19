جامعة فيلادلفيا تعلن عن وظائف شاغرة

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين :

مسؤول ديوان رئاسة

يجيد صياغة الكتب, إتقان الأعمال الإدارية, إتقان مهارات الحاسوب.

مسؤول علاقات عامة

امتلاك مهارات اتصال في جميع المجالات, إتقان إعداد التقارير الإعلامية والمنشورات, و تحرير المقالات.

مدقق حسابات داخلي

الشروط العامة الواجب توفرها للوظائف أعلاه :

أن يكون المتقدم أردني الجنسية .

حاصل على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد في أحد التخصصات ذات الصلة بالوظيفة المطلوبة.

ألا تقل سنوات الخبرة عن سنتين في نفس المجال .

اتقان اللغة العربية والإنجليزية .

على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب الكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف ادارية .

https://www.philadelphia.edu.jo/ar/job-vacancies

علما أن تقديم الطلبات تنتهي بنهاية دوام يوم الاحد الموافق 25/8/2024.