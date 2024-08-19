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جامعة فيلادلفيا تعلن عن وظائف شاغرة

منذ ساعتين
جامعة فيلادلفيا تعلن عن وظائف شاغرة

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين :
مسؤول ديوان رئاسة
يجيد صياغة الكتب, إتقان الأعمال الإدارية, إتقان مهارات الحاسوب.

مسؤول علاقات عامة
امتلاك مهارات اتصال في جميع المجالات, إتقان إعداد التقارير الإعلامية والمنشورات, و تحرير المقالات.

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الشروط العامة الواجب توفرها للوظائف أعلاه :
أن يكون المتقدم أردني الجنسية .
حاصل على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد في أحد التخصصات ذات الصلة بالوظيفة المطلوبة.
ألا تقل سنوات الخبرة عن سنتين في نفس المجال .
اتقان اللغة العربية والإنجليزية .
على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب الكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف ادارية .
https://www.philadelphia.edu.jo/ar/job-vacancies
علما أن تقديم الطلبات تنتهي بنهاية دوام يوم الاحد الموافق 25/8/2024.


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