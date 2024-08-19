توجه لإنشاء خط سككي من العقبة لمناطق خامات التعدين

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن الحكومة تأمل بأن تعلن مع بدايات شهر أيلول عن توافقات مع أحد الصناديق الاستثماريَّة لدولة عربيَّة شقيقة حول مشروع إنشاء خط سككي من العقبة إلى مناطق خامات التعدين في جنوب المملكة.

وأضاف الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء، الاثنين، أنَّ هذا المشروع حيوي وأساسي أيضا، وقد عملت الحكومة على المضي قُدُما من أجل تنفيذه وتطبيقه، وهو يعكس كذلك موثوقيَّة عالية من الصناديق الاستثماريَّة الشقيقة بمكانة الاقتصاد الأردني وصلابته، وجاذبيَّة المملكة ومأمونيَّة بيئتها الاستثماريَّة.

وبين الخصاونة أن الثقة بالبيئة الاستثماريَّة الأردنيَّة والمضي قُدُما في مشاريع استثماريَّة كُبرى كمشروع الناقل الوطني ومشروع خط السكك بين العقبة ومناطق التعدين ترتكز إلى المكانة والاحترام الكبير الذي يحظى به جلالة الملك عبدالله الثاني على المستويين الإقليمي والدولي والموثوقيَّة الشخصيَّة والقياديَّة التي يتمتَّع بها جلالته، والتي تنسحب على السمعة العامَّة للمملكة.