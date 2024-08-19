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طرح عطاء دراسة جدوى لإنشاء جسر من صويلح إلى ما بعد مرج الحمام

منذ ساعة واحدة
طرح عطاء دراسة جدوى لإنشاء جسر من صويلح إلى ما بعد مرج الحمام

وطنا اليوم:أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عن مباشرة الحكومة بطرح عطاء دراسة جدوى تفصيليَّة خاصَّة بإنشاء جسر بطول 15 كيلو متر فوق شارع الملك عبدالله الثَّاني في العاصمة عمَّان، يمتدّ من طلوع صويلح إلى ما بعد منطقة مرج الحمام، لافتاً إلى أنَّ هذا الجسر سيتمُّ إنشاؤه فوق الشَّارع القائم حاليَّاً ويستهدف إقامة مسار للباص سريع التردُّد.
وأضاف خلال ترؤُّسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين بأنَّ دراسة الجدوى الخاصَّة بهذا الطَّريق (الجسر) تكمِّل الحلقة الخاصَّة بالباصات سريعة التردُّد، وتتضمَّن تصوُّراً لأن يكون استخدام هذا الطَّريق مدفوع الأجر؛ ليتغلَّب على الأزمات المروريَّة لمن يختار أن يستخدم هذه الطَّريق من أصحاب المركبات المختلفة، مع الإبقاء على الطَّريق السُّفلي لمن لا يرغب بدفع أجور استخدام الطَّريق الجديد.
وأشار إلى هذا المشروع في حال تمكَّنا من إيجاد مستثمر مهتم بشكل سريع من شأنه أن يعالج المشاكل المرتبطة بالأزمات المروريَّة التي نشهدها مع الازدياد المضطرد في سُكَّان المُدُن الرَّئيسة خصوصاً العاصمة عمَّان، ومن شأن مثل هذه المشاريع أيضاً التَّأثير إيجاباً على نوعيَّة الحياة ورفع سويَّتها، وهو أحد المستهدفات المركزيَّة لرؤية التَّحديث الاقتصادي.
وأكَّد الخصاونة في هذا الصَّدد أنَّنا نفخر بإنجاز المرحلتين الأولى والثَّانية من الباص سريع التردُّد في العاصمة عمَّان، وكذلك تشغيل الباص سريع التردُّد ما بين العاصمة عمَّان ومحافظة الزَّرقاء ونجحنا بفضل الله وبإشراف من جلالة الملك وسموّ وليِّ العهد في تشغيل هذه المشاريع الحيويَّة والأساسيَّة.


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