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الحكومة تحث المواطنين للإقبال على صناديق الاقتراع

منذ ساعة واحدة
الحكومة تحث المواطنين للإقبال على صناديق الاقتراع

وطنا اليوم:جدَّد رئيس الوزراء مناشدته للمواطنين خصوصاً من فئتيّ الشَّباب والمرأة للإقبال على صناديق الاقتراع وتوخِّي اختيار المرشَّح والحزب الأفضل سواءً على مستوى الدَّوائر المحليَّة أو العامَّة، والذي تتمتَّع برامجه بجاذبيَّة تُعبِّر عن تطلُّعات المواطنين والخصائص والاحتياجات الفريدة والمميَّزة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والسِّياسيَّة للمملكة.
وقال الخصاونة خلال ترؤُّسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين: “الاقتراع والمشاركة الوسيلة الوحيدة والفضلى والمدخل الوحيد لتقريب شابَّاتنا وشبابنا ومواطنينا من دوائر صنع القرار ومن الإطارين الرَّقابي والتَّشريعي اللذين يضمنهما مجلس النوَّاب، وفي سياق تكريس وتعزيز تجربة الانتماء الحزبي البرامجي حيث ستشهد هذه المحطَّة وللمرَّة الأولى حضوراً حزبيَّاً في مجلس النوَّاب يتألَّف من 41 مقعداً ثمَّ تتصاعد حتى نصل إلى برلمان ذي أغلبيَّة للقوائم الحزبيَّة”.
وأضاف: “الإقبال التَّصويتي أمر أساسي ومهمّ لكلِّ المواطنين، وسنقوم إنفاذاً للتَّوجيه الملكي السَّامي بإسناد كلّ ما تطلبه الهيئة المستقلَّة للانتخاب وهي الجهة الدِّستوريَّة المنوط بها حصريَّاً مهمَّة إدارة العمليَّة الانتخابيَّة والإشراف عليها” مؤكِّداً في هذا الصَّدد أنَّ الحكومة بمختلف وزاراتها ومؤسَّساتها ملتزمة بالتَّوجيه الملكي السَّامي بأن تساند الهيئة في كلِّ ما تطلبه وتحتاجه لكي تتمكَّن من ممارسة هذا الاختصاص الدِّستوري.


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