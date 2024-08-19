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كتائب القسام: العمليات الاستشهادية بالداخل ستعود ما دامت مجازر الاحتلال

منذ 14 ثانية
كتائب القسام: العمليات الاستشهادية بالداخل ستعود ما دامت مجازر الاحتلال

وطنا اليوم:أعلنت كتائب القسام بالاشتراك مع سرايا القدس تنفيذ العملية وقعت مساء الأحد في تل أبيب.
وقالت كتائب القسام، في بيان مقتضب، أنها قامت بالاشتراك مع سرايا القدس تنفيذ العملية الاستشهادية التي وقعت مساء أمس الأحد في مدينة “تل أبيب”.
وأكدت كتائب القسام أن “العمليات الاستشهادية بالداخل المحتل ستعود للواجهة طالما تواصلت مجازر الاحتلال وعمليات تهجير المدنيين واستمرار سياسة الاغتيالات”، بحسب البيان.
وأقرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أن الانفجار وسط تل أبيب مساء أمس الأحد، كان “محاولة لتنفيذ عملية تفجيرية”.
وجاء في بيان الشاباك وشرطة الاحتلال أن هجوم تل أبيب عبارة عن “حدث أمني نفذ باستخدام عبوة ناسفة”، وأدى إلى إصابة أحد المستوطنين بجروح متوسطة.
وأفادت القناة 12 العبرية، بأن المرة الأخيرة التي وقع فيها انفجار “غير مألوف، وغير واضح” في تل أبيب، واشتبه حينها بأنه محاولة لتنفيذ عملية، كان في 15 أيلول/ سبتمبر 2023 الماضي.
ووقع الانفجار حينها في متنزه اليركون، وتم فرض أمر حظر نشر بشأنه أيضًا، وفقًا للقناة 12 العبرية.


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