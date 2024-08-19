العمانيون يتطلعون إلى المرشح عمر النبر

وطنا اليوم:يسير النائب السابق عمر النبر المرشح عن المقعد المسيحي ضمن كتلة نمو عن الدائرة الثانية في العاصمة عمان بخطى واثقة نحو قبة البرلمان في دورته العشرين لشعبيته الواسعة وسعة خبرته في المجالين ألإقتصادي والمصرفي .

والنبر في المجلس السابق قدم أداء نوعيا وكان ركن فاعل فيه لحيويته وفعاليته لخبراته التي إكتسبها في المجالين المذكورين وزد على ثقة زملائه النواب التي أهلته لترؤس لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية بالتزكية.

والنبر وقتذ تبنى ما يقارب أل 60 مذكرة نيابية ووجه العديد من الإستجوابات والاسئلة والإقتراحات

وإنخرط في خدمة أبناء الوطن وتبني قضاياهم المختلفة، وحرصه على الإلتقاء بقواعده الإنتخابية والإستماع لهم ولملاحظاتهم ومطالباتهم وحل كل المعضلات التي تواجههم، تجعل النبر يتصدر المشهد ويقوده في العاصمة عمان وفي الدائرة الثانية تحديداً.

وكانت مشاركاته في اللجان على النحو الآتي:

الدورة غير العادية – اللجان الدائمة / اللجنة المالية/الدورة العادية الأولى – اللجان الدائمة / اللجنة المالية/الدورة العادية الأولى – اللجان الدائمة / لجنة الطاقة والثروة المعدنية/الدورة العادية الأولى – لجنة الرد على خطاب العرش / لجنة الرد على خطبة العرش/الدورة العادية الثانية – اللجان الدائمة / اللجنة المالية/الدورة العادية الثانية – اللجان الدائمة / لجنة الاقتصاد والاستثمار/الدورة العادية الثالثة – اللجان الدائمة / لجنة الاقتصاد والاستثمار/الدورة العادية الثالثة – اللجان الدائمة / اللجنة المالية.

وفي الكتل البرلمانية :

الدورة غير العادية – كتلة المستقبل النيابية/الدورة العادية الأولى – كتلة البرنامج النيابية/الدورة العادية الثانية – كتلة البرنامج النيابية/الدورة العادية الثالثة – كتلة البرنامج النيابية

ومشاركاته في لجان الأخوة ٱنذاك:

لجنة الأخوة البرلمانبة الأردنية مع الدول العربية في منطقة القرن الأفريقي/لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية – الكويتية.

بينما في الجمعيات تمركزت في جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و إيرلندا الشمالية.

ناهيك أنه شغل منصب رئيس جمعية الصداقة الأردنية الأسبانية والقنصل الفخري للأرغواي في الأردن علما أنه خريج العلاقات الدولية من جامعة ويستر في الولايات المتحدة الأمريكية والبكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأم الجامعة الأردنية.