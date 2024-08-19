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تحقيقا موسعا في محاولة اغتيال رجل أعمال فلسطيني بمدينة إسطنبول

منذ دقيقتين
تحقيقا موسعا في محاولة اغتيال رجل أعمال فلسطيني بمدينة إسطنبول

وطنا اليوم:نجا رجل أعمال فلسطيني ومرافق له وقتل آخر، بعد تعرض سيارتهم لهجوم مسلح، نفذه مجهولون، مساء أمس الأحد، بمسدس كاتم للصوت في مدينة إسطنبول التركية، وفق وسائل إعلام محلية.
وذكرت قناة «إن تي في» الإخبارية المحلية، أن «حالة رجل الأعمال خطرة، حيث يتلقى العلاج مع حارسه المصاب في المستشفى».
من جانبها، قالت شرطة مدينة إسطنبول التركية، الإثنين، إنها بدأت تحقيقا موسعا بعد مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار بينما كانوا داخل سيارة.
وذكر مكتب حاكم إسطنبول في بيان مقتضب أن القاتل «أسقط مسدسا مزودا بكاتم صوت في مكان الحادث».
وذكرت وكالة أنباء «ديميرورين» التركية أن رجلا كان يجلس في مقعد السائق لقي مصرعه وأصيب صديقه بجروح بالغة في إطلاق النار، مساء الأحد.
وأصيب رجل آخر، وصفه مكتب حاكم إسطنبول بأنه الحارس الشخصي للقتيل، في قدمه.
كما قالت الوكالة إن جريمة القتل نفذها مهاجم ملثم واحد أو عدة مهاجمين.
وكان الضحايا يسيرون في شارع ديلافير بمنطقة كاغد خانة شمالي إسطنبول عندما وقع الهجوم. ووصفت الوكالة أحد المصابين بأنه رجل أعمال.
وأظهرت صور من موقع الحادث مسدسا مزودا بكاتم للصوت على الرصيف بجوار سيارة بيضاء متوقفة بين سيارتين.
وظهرت ثقوب في الباب الخلفي للسيارة البيضاء الأقرب إلى الرصيف نتيجة طلقات نارية.


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