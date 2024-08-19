تنقلات وتعيينات في وزارة الداخلية (أسماء)

وطنا اليوم:قرر وزير الداخلية مازن الفراية إجراء تنقلات وتعيينات في الوزارة شملت التالية اسماؤهم:

– نقل مساعد محافظ المفرق السيد اكرم محمد الخوالدة مساعدا لمحافظ عجلون .

– نقل مساعد محافظ الطفيلة السيد فهد محمد العمرو متصرفا للواء عي / محافظة الكرك.

– نقل مساعد محافظ اربد السيد فراس سامي خصاونة مساعدا لمحافظ عجلون .

– تعيين المتصرف السيد عبدلله محمد االمحاميد مساعدا لمحافظ جرش .

– تعيين المتصرف السيد زياد محمد الموسى مساعدا لمحافظ المفرق .

– تعيين المتصرف السيد اياد فلاح النعيمات مساعدا لمحافظ الكرك .

– تعيين المتصرف السيد خالد لطفي حمدان مساعدا لمحافظ العاصمة .

– تعيين المتصرف السيد عمر محمد حلمي الشريدة مساعدا لمدير مديرية مكتب المفتش العام / مركز الوزارة .

– تعيين المتصرف السيد حاكم محمود علاونه مساعدا لمحافظ الزرقاء مديرا لقضاء برما / محافظة جرش .

– نقل مدير القضاء السيد منجد محمد القاضي من مركز محافظة الزرقاء مديرا لقضاء برما / محافظة جرش .

– نقل مدير قضاء عيرا ويرقا السيد صالح راتب المجالي مساعدا لمدير مديرية المتابعة والتفتيش / مركز الوزارة.

– نقل مدير القضاء السيد ابراهيم فيصل المجالي من مديرية حقوق الانسان / مركز الوزارة مديرا لقضاء ام القطين / محافظة المفرق .

– نقل مساعد مدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار مدير القضاء السيد خالد سالم المصالحة مساعدا لمتصرف لواء وادي السير / محافظة العاصمة .

– نقل مدير قضاء ام القطين السيد احمد محمد القلاب مديرا لقضاء عيرا ويرقا / محافظة البلقاء .

– نقل مساعد مدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار مدير القضاء زكريا عبد العزيز الدويري إلى مديرية حقوق الانسان / مركز الوزارة .

– تعيين مدير القضاء السيد محمد ابراهيم بني عطا مساعدا لمتصرف لواء الرمثا / محافظة اربد .

– تعيين مدير القضاء جابر محمد مشاقبة مساعدا لمدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار / مركز الوزارة .

– تعيين مدير القضاء ثامر غازي الزبن مساعدا لمتصرف لواء الجامعة / محافظة العاصمة .

– تعيين مدير القضاء السيد مراد صالح الخلفات في مركز محافظة الطفيلة.

– تعيين مدير القضاء سامر فالح التويجر مساعدا لمتصرف لواء الشوبك/ محافظة معان

– تعيين مدير القضاء السيد غازي طلال العدوان في مكتب تنسيق شؤون اللاجئين / مركز الوزارة