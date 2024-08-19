بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الصفدي : نحن في الأردن لا نريد التصعيد ولن أتحدث نيابة عن الإيرانيين

منذ ساعتين
الصفدي : نحن في الأردن لا نريد التصعيد ولن أتحدث نيابة عن الإيرانيين

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الفرصة الأخيرة لوقف اطلاق النار في غزة في طور التكوين منذ شهور، وكل يوم يمر دون نهاية لهذا العدوان يعني مقتل المزيد من الناس وتهديد التصعيد الإقليمي أصبح أكثر واقعية.
وأكد الصفدي في تصريحات لقناة و راديو BBC اليوم الاثنين، أن الأمر الأكثر أهمية هو التركيز على القضية الحقيقية، في حين أننا جميعًا لا نريد تصعيدًا إقليميًا، يجب علينا أيضًا أن نبقي أعيننا على ما يحدث في غزة، القتل مستمر، والدمار مستمر، وهنا تكمن المأساة الحقيقية، ثم هذا ما يجب على العالم كله التركيز عليه، وقف العدوان على غزة، أما فيما يتعلق بإيران، فنحن ندين بوضوح قتل هنية، باعتباره عملاً تصعيديًا إجراميًا.
وشدد، أنه يجب أن يحدث وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن لأن الفشل في القيام بذلك يعني المزيد من الموت والمزيد من القتل والمزيد من الدمار في غزة والمزيد من الاحتمالات للتصعيد الإقليمي الشامل الذي لا يريده أحد منا.
وقال الصفدي: “نحن في الأردن، لا نريد التصعيد، ونحاول إيجاد طريقة بالتعاون مع جميع شركائنا للتأكد من عدم حدوث هذا التصعيد، والاستنتاج الوحيد، والطريقة الوحيدة التي نعتقد أنها لمنع التصعيد هي وقف القتل في غزة ووقف العدوان على غزة، ومن ثم إعطاء الجميع فرصة ليقولوا كفى، دعونا جميعا نحمي حياة الفلسطينيين ونحمي المنطقة من الوقوع في هاوية الحرب الإقليمية”.
وفي رده على سؤال ما اذا كان وقف اطلاق النار سيوقف ايران عن توجيه ضربة لاسرائيل على خلفية اغتيال اسماعيل هنية، قال الصفدي : “لن أتحدث نيابة عن الإيرانيين، ولكن ما أود قوله هو أن هدفنا هو التركيز على إنهاء العدوان، إذا كان هناك نهاية للعدوان و إذا كان هناك وقف لإطلاق النار، فنحن نعتقد أن الجميع سيرغبون في حماية مرحلة وقف إطلاق النار لأن هذا يعني حماية أرواح الفلسطينيين وحماية المنطقة أيضًا.. وأعتقد أنه إذا تم وقف إطلاق النار فإن خطر التصعيد سوف يتضاءل”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:50

كتائب القسام: العمليات الاستشهادية بالداخل ستعود ما دامت مجازر الاحتلال

12:44

الحرّة : مركبات الكهرباء الصينية المستعملة ستدخل دون مواصفات أوروبية أو أميركية

12:31

موافقة مبدئية لإنشاء مستشفى تعليمي بسعة 330 سريرا

12:10

الحكومة تراقب صهاريج المياه العادمة في الاغوار والبحر الميت

12:02

العمانيون يتطلعون إلى المرشح عمر النبر

11:53

تحقيقا موسعا في محاولة اغتيال رجل أعمال فلسطيني بمدينة إسطنبول

11:31

تنقلات وتعيينات في وزارة الداخلية (أسماء)

11:14

مجموعة الخليج للتأمين-الأردن تعقد اجتماعها السنوي

10:46

إحالة عطاء استئجار باخرة الغاز المسـال بالعقبة على شركة عالمية

10:37

الكشف عن معلومات جديدة بشأن الانفجار بتل أبيب

10:31

مدير الشؤون الفلسطينية ومفوض الهيئة المستقلة للانتخاب يلتقيان عددا من أهالي مخيمات محافظة الزرقاء

10:09

وفيات الإثنين 19-8-2024

وفيات
وفيات الإثنين 19-8-2024وفيات الأحد 18-8-2024وفيات الجمعة 16-8-2024اللواء الركن الطيار عبود سالم حسن في ذمة اللهوفيات الخميس 15-8-2024