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مجموعة الخليج للتأمين-الأردن تعقد اجتماعها السنوي

منذ ساعتين
مجموعة الخليج للتأمين-الأردن تعقد اجتماعها السنوي

وطنا اليوم:عقدت الهيئة العامة لشركة مجموعة الخليج للتأمين- الأردن GIG اجتماعها العمومي العادي يوم الخميس الماضي الموافق 15/8/2024، وذلك في عبر وسيلة الاتصال المرئي (teams Microsoft) وبنسبة حضور 95.4%.
واستهل الاجتماع مناقشة القرارات التي جرى إتخاذها حيث تمت المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2023-04-27 ، المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023-12-31، المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية 2023.
وتم الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال ، وابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية 2023.
كما تمت الموافقة على اعادة تعيين مدققي حسابات السادة Jordan ‘PricewaterhouseCoopers ‘لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2024-12-31 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
وعلى صعيدٍ آخر قرر مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/2024 تم انتخاب اعضاء مجلس إدارة جديد والمكون من حنا سامي حنا صوالحة ، داود عادل داود عيسى، كما صادقت الهيئة العامه على البيانات المالية المراجعة للشركة كما في 2024/03/31.
وأقرت الهيئة العامة على البيانات المالية المراجعة للشركة كما في 2024/06/30، وتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.


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