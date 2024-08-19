إحالة عطاء استئجار باخرة الغاز المسـال بالعقبة على شركة عالمية

وطنا اليوم:أحالت الحكومة، عطاء استئجار باخرة الغاز المسـال العائمة (BW Everett) في خليـج العقبـة علـى شركة bw lng لمــدة 10 سنوات إيجار منتهٍ بالتملك، وفق تقرير النصف الأول من العام الحالي، للبرنامج التنفيذي 2023-2025 لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأشارت التقرير، في تفاصيل تقدّم سير العمل في قطاعي الطاقة والمعادن، إلى أن استئجار هـذه الباخـرة العائمـة يأتي بديـلا عـن الباخـرة الحاليـة لأغراض تخزيـن الغـاز الطبيعي المسـال وضخـه لوحـدة التغييـز الشـاطئية عنـد الحاجـة، وتعدّ وحـدة التخزيـن العائمـة مـن أحـد المكونـات الرئيسية لمشـروع إنشـاء وحـدة التغييـز الشـاطئية.

وعن المشاريع الأخرى، أشار التقرير إلى أن الشـركة الأردنية للأمونيـا الخضـراء أنهت الدراسـات الفنيـة والاقتصاديـة الأولية لإنشاء محطـة إنتـاج الأمونيــا الخضــراء والهيدروجين فــي العقبــة، عــملا بأحــكام مذكــرة التفاهــم الموقعــة مــع وزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة.

وجرى إصـدار القانـون المعـدل لقانـون الطاقـة المتجـددة وترشـيد الطاقـة، حيـث تـم فـي ضوئه إعــداد نظــام (تنظيــم ربــط منشــآت مصــادر الطاقــة المتجــددة علــى النظــام الكهربائــي وإعفاء نظــم مصــادر الطاقــة المتجــددة وترشــيد اســتهلاك الطاقــة) والســير بإجــراءات إقــراره حســب الأصول.

كما جرى إعــداد مســودة مشــروع القانــون المعــدل لقانــون الكهربــاء العــام رقــم 64 لعــام 2002، بهــدف تحديــث منظومــة حوكمــة قطــاع الطاقــة وتطويــر عمــل المشــغلين والمطورين وفقــا لأفضل الممارســات الدوليــة الناظمــة لقطــاع الكهربــاء.

ويجري العمل علـى دراسـة خيـارات الأطر القانونيـة والتنظيميـة لإنتاج الهيدروجين الأخضر واســتخدامه وتصديــره، بالتعــاون مــع البنــك الدولــي وبالتشــاور مــع جميع الجهــات ذات العلاقة.

وبهـدف تطويـر حقـل السـرحان، جرى إحالـة عطـاء لحفـر بئريـن مقطـع أول لغايـة عمـق 500م، وتتابع الوزارة تنفيــذ أنشــطة مذكــرات التفاهــم الموقعــة مــع مطــوري مشــاريع الهيدروجيــن الأخضر، وتحضيــر المعلومــات الخاصــة بالأراضي والمواقــع داخــل منطقــة العقبــة الاقتصاديــة الخاصــة وخطــوط النقــل.

وبحسب التقرير، جرى الانتهــاء مــن إعداد النظــام المعــدل لنظــام مشــاريع اســتغلال البتــرول والصخــر الزيتــي والفحـم الحجـري والمعــادن الاســتراتيجية رقــم 76 لســنة 2020 والســير بإجــراءات إقــراره حســـب الأصول، حيـث يهـدف النظـام المعـدل إلـى تنظيـم عـدم جوازيـة السـماح بتصدير المعــادن الاســتراتيجية بحالتهــا الخــام أو غيــر المعالجــة ضمــن بنــود الاتفاقيــة التنفيذيــة، وتشـجيع الاسـتثمار فـي مشـاريع البتـرول مـن قبـل الشـركات المؤهلـة.

كما جرى اسـتكمال إحالـة عطـاء دراسـة وتصنيـف صخـور البازلـت فـي حـرات الشـام اعتمـادا على التطبيقــات الصناعيــة والســير بإجــراءات التعاقــد مــع الشــركة المحــال عليهــا العطــاء، والانتهاء من مشروع ترقية خامات السيليكا واستلام التقرير الفني من شركة إنزابلان.

وتابعت الحكومة تنفيــذ مذكــرات التفاهــم مــع مطــوري مشــاريع الاستكشــاف والتنقيــب عــن المعـادن فـي مختلـف مناطـق المملكـة، ومخاطبـة مجلـس الـوزراء للتفـاوض علـى توقيـع اتفاقــية تنفيذية مع الــشركات الآتــية: شـركة سولفيســت التركيــة لمشــروع التنقيــب عــن خــام النحــاس فــي منطقــة أبــو خشــيبة، وشــركة سولفيســت التركيــة لمشــروع التنقيــب عــن خــام الذهــب فــي منطقــة أبــو خشــيبة، وشـركة العناصـر البيئيـة الجديـدة لمشـروع التنقيـب عـن العناصـر الأرضية النـادرة فـي منطقــة دبيــدب، والشركة العربية للتعدين لمشروع التنقيب عن خام الفوسفات في منطقة الريشة