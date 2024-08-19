مدير الشؤون الفلسطينية ومفوض الهيئة المستقلة للانتخاب يلتقيان عددا من أهالي مخيمات محافظة الزرقاء

وطنا اليوم:نظمت دائرة الشؤون الفلسطينية لقاءً بين مفوض الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور رائد العدوان وعددا من وجهاء مخيمات محافظة الزرقاء (حطين، الزرقاء، السخنة) بحضور مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان في مبنى لجنة خدمات مخيم حطين، كما حضر اللقاء رؤساء لجان مخيمات الزرقاء محمد هشام البوريني والسخنة سلامة عصيفات وحطين صالح عبد العزيز ومدير المخيمات في الدائرة أسامة علقم.

وقال خرفان ان هذا اللقاء يأتي للحديث عن الحياة السياسية في الأردن والانتخابات والتحديث السياسي وهي مواضيع ذات أهمية كبيرة تعكس الرؤى الملكية السامية وأبناء المخيمات جزء من النسيج الوطني الأردني ولابد من مشاركتهم السياسية الفاعلة والمساهمة في بناء الوطن والمضي به نحو الازدهار، وثمن خرفان مكارم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين التي عمت جميع مخيمات المملكة وجهود جلالته في محاولات وقف الحرب على غزة بالإضافة الى جهوده الكبيرة في إيصال المساعدات الغذائية والطبية بالإضافة الى المستشفيات الميدانية المجهزة بالكوادر الطبية والمعدات اللازمة

وقال العدوان ان المشاركة في الانتخابات هو استحقاق دستوري ومحافظة الزرقاء من المحافظات الهامة في المملكة نظرا لتنوع مكوناتها اجتماعيا وسياسيا ومجلس النواب المنتخب كلما كان اقوى أصبح أكثر قدرة على المسير بوطننا في عمليات التحديث السياسي والاقتصادي وتطوير القطاع العام وهذا المجلس القوي سيتشكل بمشاركة الجميع في عملية الاقتراع.

واستعرض العدوان أبرز التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب، لا سيما زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) في القوائم المحلية إلى 18 مقعدًا، بالإضافة إلى وجود قائمة عامة تتكون من (41) مقعدًا مخصصة للأحزاب من أصل (138) مقعدا، وبنسبة تصل إلى (30%) في مجلس النواب القادم (العشرين.

وأضاف العدوان، أن الشباب محور مهم من محاور العملية الانتخابية وأن قانون الانتخاب منحهم فرصة المشاركة الحقيقية في الانتخابات المقبلة، ترشحا وانتخابا خصوصا بعد تخفيض سن المرشح الى (25)عاما، بالإضافة الى وجود شاب ضمن أول خمسة مترشحين على الدائرة العامة، كما ضمن القانون حق تمثيل المرأة من خلال وجودها ضمن أول ثلاثة مترشحين على القائمة العامة، والثلاثة التالين في نفس القائمة، كما عملت الهيئة على إنشاء وحدة خاصة لتمكين المرأة، لتمكينها من الوصول الى مراكز صنع القرار وتعزيز مشاركتها السياسية تحقيقا لرؤية الدولة الأردنية.

ودار خلال الجلسة حوار مفتوح أجاب فيه العدوان على أسئلة واستفسارات الحضور