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قتيل وجريح بتفجير شاحنة في تل أبيب

منذ ساعة واحدة
قتيل وجريح بتفجير شاحنة في تل أبيب

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل إسرائيلي وإصابة آخر جراء تفجير شاحنة في جنوب تل أبيب، في حين فتحت الشرطة والشاباك تحقيقا في الحادثة.
وقالت إن الشرطة وجهاز الأمن العام فتحا تحقيقا في خلفية الحادثة، ويفحصان إمكانية أن تكون العملية ذات دوافع “قومية تخريبية”، وهي توصيفات تطلق عادة على العمليات التي ينفذها فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية.
وأوضحت شرطة تل أبيب أن القتيل في تفجير الشاحنة كان يحمل عبوة ناسفة، وأن حالة جثته تحول دون التعرف عليه لتحديد خلفية العملية.
ونقلت صحيفة معاريف عن الشرطة الإسرائيلية أن الانفجار في تل أبيب كان نتيجة عبوة ناسفة.
وبدورها ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن التقديرات تتعزز بأن تفجير الشاحنة في تل أبيب خلفيته عملية تخريبية.
وذكرت القناة الإسرائيلية أن حالة جثة القتيل في عملية التفجير تحول دون التعرف على هويته، وأن صاحبها يبدو وكأنه يحمل حزاما ناسفا.


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