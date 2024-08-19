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مقتل جندي إسرائيلي جراء في انفجار مسيّرة بمستوطنة حدودية مع لبنان

منذ ساعة واحدة
Mobile homes are seen in Beit Hogla, a settlement in the Israeli-occupied West Bank, February 15, 2023. REUTERS/Ronen Zvulun

وطنا اليوم:قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن أنباء أولية تشير إلى انفجار طائرة مسيّرة انطلقت من لبنان في بلدة إسرائيلية بالجليل الغربي، في حين أُصيب إسرائيليون بحريق اندلع إثر انفجار مسيرة في بلدة ياعرة.
من جهتها، أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت وقوع إصابة مباشرة شمال إسرائيل جراء الهجوم بالمسيرات والصواريخ من جنوب لبنان.
وأضافت الصحيفة أنه تم رصد 3 مسيرات و10 قذائف صاروخية أُطلقت من لبنان.
وقال موقع والا مقتل جندي إسرائيلي في حريق اندلع إثر انفجار مسيرة أُطلقت من لبنان تجاه بلدة ياعرة شمالي إسرائيل.
وذكر الجيش الإسرائيلي أنه نجح في اعتراض بعض الأهداف الجوية، وسقطت أخرى في منطقة ياعرة.
كما أفادت الإذاعة العبرية الرسمية بوقوع إصابات نتيجة انفجار مسيرة مفخخة أُطلقت من لبنان وسقطت في الجليل الغربي.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس أن طائراته هاجمت مباني عسكرية لحزب الله في عيتا الشعب وبيت ليف وحولا بجنوب لبنان.


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