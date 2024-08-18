صحة غزة: وضع وبائي مرعب داخل القطاع والقادم أخطر

وطنا اليوم:وصف عضو لجنة الطوارئ بوزارة الصحة في قطاع غزة معتصم صلاح، الأحد، الوضع الوبائي داخل القطاع بـ”المرعب”، موضحا أن الوضع القادم وبائيا هو الأخطر.

وتحدث صلاح عن انتشار الأوبئة بشكل كبير جدا داخل القطاع.

وقال صلاح إن شلل الأطفال هو أحد الأمراض الوبائية المقدمة لانتشار هذه الأوبئة.

“بتقديرنا سيكون هناك تهديد ومخاطر لانتشار أوبئة إضافية أخرى، الأمر لن يقتصر على شلل الأطفال” وفق صلاح

وتحدث عن تراكم آلاف الأطنان من النفايات وتدمير البنية التحتية للصرف الصحي.

وتابع: ” نتحدث عن 4 آلاف شخص فقط يستخدمون مرحاض واحد، مع عدم وجود مياه صالحة للشرب، وعدم وجود الأطعمة والأغذية الأساسية والاحتياجات الأساسية”.

ولفت صلاح لتسجيل أول حالة بشلل الأطفال لطفل 10 شهور، في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وأشار إلى أنه جرى أخذ 7 عينات من مياه الصرف الصحي، تبين أن 6 عينات ظهرت نتائجها إيجابية وهذا يعني أن هناك انتشار كبير لهذا الفيروس.

وقال صلاح إنه جرى تسجيل انتشار لبعض الفيروسات التي تقاوم كافة أنواع المضادات الحيوية، وهذا مؤشر خطير جدا على مستوى الصحة العامة.

وأشار إلى أنه ما زالت فرق مكافحة العدوى تواصل التقصي عن هذه الفيروسات وعن الميكروبات التي تقاوم كافة أنواع المضادات الحيوية